煤氣8‧1起加價逾4% 七成住戶月加少於10元

稱投資大增 兩年內不再加

中華煤氣約有200萬用戶，去年底止全年度業績，期內股東應佔溢利為60.7億元，按年增長16%。煤氣公司解釋，過去兩年營運成本上升，未來數年須投入龐大投資，例如為新發展地區供應煤氣等因素，過去兩年已投資19億元，今年及未來5年將增加98億元，投資項目包括大埔廠房產能提升，以及氫能巴士加氫站供氫系統等綠色能源發展。煤氣公司表示兩年內不會再提加價。

標準費加4.8% 整體多4.2%

煤氣費由3部分組成，分別是「標準煤氣收費」、「燃料調整費」及「定額保養月費」。煤氣公司今次把佔比最高的「標準煤氣收費」每兆焦耳價格提高4.8%（加1.3仙），而「定額保養月費」由9.5元加至10元（多0.5元）；至於「燃料調整費」則按燃料價格浮動，現時每兆焦耳價格收3.28仙。煤氣公司表示，若只計「標準煤氣收費」是加4.8%，而計及燃料費等因素，整體煤氣費與去年相比增加4.2%。

環境及生態局向立法會環境事務委員會提交文件指出，煤氣公司自1997年與政府簽訂《資料及諮詢協議》，至今共8次調高收費，上次上調「標準煤氣收費」為2022年8月，每兆焦耳加1.15仙，加幅4.4%；至於上次調高保養月費則於1998年，當時調高0.5元。

文件顯示，約八成住宅用戶每月煤氣用量少於1000兆焦耳。本報以1000兆焦耳為單位，假設燃料費用不變，煤氣費總額在加價後多13.5元。煤氣公司表示，約七成住宅用戶每月加費少於10元，整體平均每月多付約9元，「加幅溫和」。

江玉歡憂礙消費意欲

立法會議員江玉歡說，最近各項公共服務收費接二連三調升，煤氣加價或「有它說的道理」，但從市民角度，每日都聽到加價消息，「會有吃力的感覺」，擔心會影響市民消費意欲。

香港餐飲聯業協會會長黃家和表示，大型食肆能源用量約佔營運成本5%，大型茶餐廳及酒樓的煤氣費可達數萬元，加價金額可達千元，「除煤氣費，食肆還面對水費、運輸費上升等通脹問題」，擔心加價會引起連鎖反應。面對餐飲市道不景，被問到煤氣加價會否成為食肆倒閉的最後一根稻草，黃認為不會，「大部分中小型食肆每月僅加價數百元，金額不算高，食肆結業更多是受港人北上消費及消費意欲低等影響」。