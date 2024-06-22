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金管局曾發函銀行：按時還款勿call loan

【明報專訊】5月破產呈請錄兩年新高，有分析認為與銀行催收貸款（call loan）有關。雖然住宅樓價已較2021年高位回落近兩成半，負資產個案急增，市場一度關注銀行因樓價下跌而要求住宅按揭貸款人提早清還貸款，惟金管局總裁余偉文今年2月重申，去年底已向銀行發通函說明，即使抵押品價值改變，只要客戶按時還款、業務沒有問題，就不應改變其貸款額度。

銀行主管：多因未能還款

對於有中小企業指物業價值下跌，銀行因貸款抵押品價值下降而call loan或縮減貸款額，有銀行中小企業務主管稱，貸款為銀行產生利息收入，只要中小企客戶正常還款，銀行也不會縮減貸款；被收回貸款的公司不少是未能還款或還款不足，銀行觀察其現金流後，認為需作風險管理。

稱有還款正常客戶亦自行清盤

該名主管認同今年銀行收回或縮減貸款比去年多，現時經濟環境下屬正常，但認為情况不算嚴重，銀行的中小企不良貸款比率低，未有大幅收緊風險取向，且樓價近期止跌，紓緩銀行對抵押品價值續跌的憂慮。他又說，一些還款正常的客戶也自行清盤，認為call loan未必是導致企業破產的原因。

金管局今年3月針對中小企貸款推出多項支持措施，包括要求銀行不向按時供款的中小企按揭客戶提前還款；定期檢視信貸額度時，不單因抵押品價值變化，而要綜合考慮信貸需求、財務狀况、還款能力等因素，若因客戶需求或風險狀况有變而需調低額度，銀行會給予最少6個月過渡期。

相關字詞﹕中小企貸款 Call Loan 阮國恒 余偉文 金管局

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