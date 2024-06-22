5月破產呈請871宗 兩年最高 財庫局：單月不反映經濟實况 學者料涉投資失利

首5月3797宗 按年升25%

破產管理署數據顯示，5月法院發出接管令或破產令有624宗，按月減27.4%，按年跌近9%，自4月的3年高位回落；發出清盤令有43宗，按月升逾13%，按年跌近19%。今年首5個月破產呈請3797宗，按年升逾25%；發出接管令或破產令有3460宗，按年升近11%。今年首5個月強制清盤呈請有316宗，按年升逾39%；發出清盤令有184宗，按年升近28%。

翻查資料，5月破產呈請871宗是自2022年4月930宗以來最高；而新冠疫情期間、2020年5月曾達2079宗，是自2003年6月SARS襲港以來最高，但當時有指或與法院及政府部門實施特別上班安排，致申請個案積壓有關。至於自1998年以來單月最高為2002年11月的2441宗。

李兆波：升幅不高 最惡劣已過

中文大學劉佐德全球經濟及金融研究所常務所長莊太量表示，目前香港情况有別1997年金融風暴，整體失業率僅3%，仍處低水平，相信破產個案上升未必與勞動市場有關，主要或涉個人投資失利。他說，由於商用物業價值跌幅較急，相信是個別投資者在高位購入，當資不抵債時被銀行call loan，需申請破產。

中大商學院亞太工商研究所名譽教研學人李兆波說，相信破產呈請數字上升與個人有關，若借貸時未做好風險管理，除被銀行call loan，長時間高息亦有影響，「去年同今年都沒減息」。他說，對比亞洲金融風暴及金融海嘯，今次破產升幅不算高，認為最惡劣時期已過去，不會大升或大跌，「過千（宗）就未必會」。李又說，目前公司清盤個案主要以零售及餐飲為主，因疫後經營環境未改善，加上北上消費打擊，令數字仍較去年多。

邵家輝料疫下借貸復常遜預期

邵家輝表示，不同業界人士在疫情期間借貸，「3年幾嘅疫情其實好傷」，原期望復常後生意好轉，但本港餐飲及零售表現疲弱，4月零售業銷貨額不升反跌，「相信五六月都唔會有咩正面信息」。至於破產呈請數字上升是否涉銀行call loan，他說不清楚，亦沒看到有關情况，認為最主要與生意有關。

財庫局昨在社交平台發帖表示，4月個人破產及公司清盤宗數均比3月下降，反映即使同一季度，單月個人破產及公司清盤數字時有波動，單從個別月份起跌，不能準確反映香港經濟實况。局方稱，綜合各項經濟指標，香港經濟正穩步上揚，展現復蘇勢頭，需從更宏觀數據分析，方能準確評估香港經濟走勢。

財庫局表示，香港首季GDP按年增長2.7%，目前香港失業率維持3%低水平，通脹保持溫和，顯示香港宏觀經濟形勢穩中向好，料今年香港經濟增長2.5%至3.5%。

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