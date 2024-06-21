涉假文件騙3170萬百分百擔保貸 23人被捕

宣傳「一站式低息貸款」 收借貸人萬計手續費

東九龍總區重案組高級督察李嘉偉表示，其中一個集團針對「中小企融資擔保計劃」下百分百擔保特惠貸款，該集團於今年2至3月向一間本地銀行提交多份以公司名義申請的特惠貸款，貸款額達3000萬元；集團於佐敦及灣仔設諮詢中心，又在網上宣傳一站式低息貸款服務；該集團收取2萬至9萬手續費，安排無營運公司的借貸人為空殼公司董事，製作虛假銀行文件及強積金供款紀錄，亦會為有營運公司的借貸人製作假文件，以騙取政府批出貸款。據調查，多份申請中，4間公司本身有業務營運，涉及運輸和貿易，當中最大一宗申請貸款額達820萬元。

另一詐騙集團針對「百分百擔保個人特惠貸款計劃」，集團於2021年8月至2022年9月向本地銀行經網上提交20份以個人名義貸款申請，貸款額達160萬元。該集團「cold call」推銷貸款，申請人只需提供身分證副本、住址證明等簡單資料便可借錢；集團之後利用該些資料製作虛假銀行文件、工作證明等申請貸款，每名申請人要支付5000至2.5萬元手續費。

涉兩詐騙集團 警攔截2690萬

警方本月17至19日採取行動，拘捕16男7女，年齡由25至63歲，部分人有黑社會背景，並檢獲大量銀行文件、電子設備、銀行卡、現金等。東九龍總區重案組總督察蘇家輝提醒市民，申請任何貸款都要了解詳情，若涉及違法行為，貸款人亦可能要負刑事責任。

香港按證保險有限公司副總裁莫愛蘭稱，上述兩個計劃由香港按證保險有限公司管理，現已完結，不再接受申請，但有需要人士仍可申請「中小企融資擔保計劃」下其他貸款。莫提醒，若要申請相關貸款毋須透過中介，應直接到銀行辦理手續。