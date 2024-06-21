涉假文件騙3170萬百分百擔保貸 23人被捕

【明報專訊】警方瓦解兩個涉詐騙新冠疫情期間推出的百分百擔保特惠貸款的本地集團，以涉嫌串謀詐騙拘捕23人，包括5名主腦及4名骨幹，全部人獲准保釋候查。兩集團共申請約3170萬元貸款，其中警方攔截2690萬元。經初步調查，兩詐騙集團透過製作假文件申請貸款，事成後向借貸人收取數千至數萬元手續費，當中單一最大借貸額為820萬元。
宣傳「一站式低息貸款」 收借貸人萬計手續費
東九龍總區重案組高級督察李嘉偉表示，其中一個集團針對「中小企融資擔保計劃」下百分百擔保特惠貸款，該集團於今年2至3月向一間本地銀行提交多份以公司名義申請的特惠貸款，貸款額達3000萬元；集團於佐敦及灣仔設諮詢中心，又在網上宣傳一站式低息貸款服務；該集團收取2萬至9萬手續費，安排無營運公司的借貸人為空殼公司董事，製作虛假銀行文件及強積金供款紀錄，亦會為有營運公司的借貸人製作假文件，以騙取政府批出貸款。據調查，多份申請中，4間公司本身有業務營運，涉及運輸和貿易，當中最大一宗申請貸款額達820萬元。
另一詐騙集團針對「百分百擔保個人特惠貸款計劃」，集團於2021年8月至2022年9月向本地銀行經網上提交20份以個人名義貸款申請，貸款額達160萬元。該集團「cold call」推銷貸款，申請人只需提供身分證副本、住址證明等簡單資料便可借錢；集團之後利用該些資料製作虛假銀行文件、工作證明等申請貸款，每名申請人要支付5000至2.5萬元手續費。
涉兩詐騙集團 警攔截2690萬
警方本月17至19日採取行動，拘捕16男7女，年齡由25至63歲，部分人有黑社會背景，並檢獲大量銀行文件、電子設備、銀行卡、現金等。東九龍總區重案組總督察蘇家輝提醒市民，申請任何貸款都要了解詳情，若涉及違法行為，貸款人亦可能要負刑事責任。
香港按證保險有限公司副總裁莫愛蘭稱，上述兩個計劃由香港按證保險有限公司管理，現已完結，不再接受申請，但有需要人士仍可申請「中小企融資擔保計劃」下其他貸款。莫提醒，若要申請相關貸款毋須透過中介，應直接到銀行辦理手續。
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