保港例倡「鬆綁」 非永久填海限7年 「大型填海」機制寫入規範 修例倘通過可推4海濱工程

發展局今年內提交草案

發展局向立法會發展事務委員會提交文件指出，現時《條例》訂明，海港內填海受「不可填海推定」的約束，根據過往案例，只有符合「凌駕性公眾需要」測試才可推翻「不可填海推定」，而由於該嚴格的「推定」一刀切適用於海港內所有填海工程，窒礙許多小型海港改善項目，故提出修例，建議符合一定條件的改善工程可獲豁免。

翻查資料，發展局去年3月提修例，表示收集公眾意見後，計劃今年上半年向立法會提交草案。政府昨日就修例工作進展向立法會提交文件，表示今年內提交草案。

文件指出，政府去年舉辦連串公眾參與活動，大部分受訪者同意《條例》訂定的「不可填海推定」應繼續適用於海港內的大型填海；而調查亦得出大致共識，認為「不可推定」不應一刀切適用於所有類別的填海，以免窒礙推展小規模的改善工程。

大型填海須評「符凌駕性公眾需要」

賦權特首行會決定信納否

政府建議把規範「大型填海」的機制寫入《條例》，包括要求評估擬議填海是否符合「凌駕性公眾需要」測試，以推翻「不可填海推定」，以及賦權行政長官會同行政會議決定是否信納的權力。

海港改善工程限0.8頃 申豁免須財政司長批准

政府又建議，只有符合指定類別和面積上限的「海港改善工程」，才可申請豁免，因應公眾意見，政府建議把3個類別加入原先擬議的清單，分別為斜道、消浪裝置，以及作船維修用途的吊架、吊機及停放地等，共涵蓋14類設施；填海面積不超過0.8公頃，申請豁免亦須財政司長批准才可進行。

非永久填海限3公頃 可申延長1年

至於「非永久性填海」，政府會沿用原先建議，填海面積不超過3公頃，時限則由原來建議不得超過3年但不限期數，改為總時限7年，確保工程須在合理時間內竣工，但可容許向財政司長申請延長時間一次，以不超過1年為限。

民建聯立法會議員劉國勳表示，支持修訂《保護海港條例》，因該項法例實施近27年，當年條例僅4項條文，涵蓋面卻非常廣泛，雖可有效保護海港，但亦造成很大限制。他認為，當局提出修訂建議已適度平衡發展需要，促進海濱發展及改善市民生活質素，現時建議可令多區海旁改善工程得以推展。

劉國勳又稱，修例賦權財政司長可行使酌情權批出豁免，但亦設限制，尤其非永久填海設總時限的限制，是回應民間關注應訂明規管時限而不是依靠規管期數把關。他希望修例盡快通過。

立法會議員梁文廣亦表示支持當局提出修訂《保護海港條例》建議，因可令多項海港改善工程推展，稱過去一些美化及改善設施受法例規限無法實施，或需以更長時間及花更大成本施工。他相信7年總時限再加1年彈性施工期，足以處理非永久填海需要。

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