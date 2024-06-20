修例通過 「電子牛肉乾」明年推 第四季起蒐電子聯絡方式

初期同時發實體告票 逐步減少

條例草案建議，警方執法時可用專屬手機程式，拍攝事故照片、記錄違例車或司機資料，或從車牌、駕駛執照讀取資料，其後按車主或違例司機在運輸署登記的電子聯絡方式，於違規後12小時內發出短訊/電郵「抄牌」，傳達罰款通知書；車主或司機日後可在正開發的專屬網站和手機程式查閱告票內容，程式有告票管理功能，商用車車主在系統開帳戶後，可指定司機及打理人透過帳戶收告票，司機值班時掃描類似現時「易通行」的二維碼，便可透過程式收到；電子告票不會包含任何超連結，以防止騙徒模仿電子告票詐騙。

由於昔日法例沒要求駕駛執照持有人提供電子聯絡方式，修例亦賦權運輸署向登記車主、各類牌照和許可證持有人、駕駛執照持有人蒐集電子聯絡方式，並規定車主或司機更改電話號碼或電郵地址後，72小時內須通知運輸署長。林世雄稱當局會多宣傳，鼓勵盡早提供電子聯絡方式。

易志明：的士司機流轉快 罰款或車主承擔

草案昨在舉手投票下獲三讀通過，訂立生效日期公告後，會提交立法會作「先訂立，後審議」程序。多名議員關注執行問題，自由黨航運交通界議員易志明說，的士業界擔心車主和司機沒檢查電郵和短訊，不知道被抄牌；而的士司機流轉快，事後難追查違規司機，罰款或由車主承擔。易又建議，「易通行」的司機二維碼應與電子告票二維碼合併，方便司機掃碼一次便可登入兩系統。

陳恒鑌質疑每推電子服務均要交資料

林世雄：與資科辦研授權數據交換

民建聯陳恒鑌關注早前推行易通行已蒐集不少駕駛者資料，不明白今次重新蒐集原因，質疑局方每次推電子服務均要求市民重複交資料，費時失事。林世雄回應稱，當局會與資科辦研究授權數據交換，經由「智方便」獲取市民已提交的個人資料；又強調電子告票實施初期會同時續發實體告票，局方會在市民適應後才全面推行電子化。

多名議員亦提出，違例泊車源於泊車位不足，盼當局除改善執法方式亦解決問題癥結。林世雄指近年政府已覓地及在規劃用地增添泊車位，形容局方已多方面「不遺餘力」，會繼續多管齊下增加車位供應。

立法會財委會已於2021年批出約3.5億元建立電子告票系統及相關專屬網站，局方預計電子告票系統投入服務後，2024/25年度起每年可節省2.47億元處理紙本罰款通知書及相關文職人員的開支。