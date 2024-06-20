明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

要聞

修例通過 「電子牛肉乾」明年推 第四季起蒐電子聯絡方式

【明報專訊】立法會昨日三讀通過《2023年電子執行交通法例（雜項修訂）條例草案》，容許警方以電子方式發出交通違例事項告票，包括違例泊車定額罰款通知書（俗稱「牛肉乾」）。運輸署第四季起會蒐集登記車主、各類牌照、許可證及駕駛執照持有人的電子聯絡方式，明年起逐步推行電子告票。運輸及物流局長林世雄昨稱，實施初期警方仍會在現場同時發出告票實體副本，亦會郵寄罰款通知書，政府因應市民適應及當局蒐集電子聯絡方式的進度，逐步減少實體告票及通知書，全面執行告票電子化。

初期同時發實體告票 逐步減少

條例草案建議，警方執法時可用專屬手機程式，拍攝事故照片、記錄違例車或司機資料，或從車牌、駕駛執照讀取資料，其後按車主或違例司機在運輸署登記的電子聯絡方式，於違規後12小時內發出短訊/電郵「抄牌」，傳達罰款通知書；車主或司機日後可在正開發的專屬網站和手機程式查閱告票內容，程式有告票管理功能，商用車車主在系統開帳戶後，可指定司機及打理人透過帳戶收告票，司機值班時掃描類似現時「易通行」的二維碼，便可透過程式收到；電子告票不會包含任何超連結，以防止騙徒模仿電子告票詐騙。

由於昔日法例沒要求駕駛執照持有人提供電子聯絡方式，修例亦賦權運輸署向登記車主、各類牌照和許可證持有人、駕駛執照持有人蒐集電子聯絡方式，並規定車主或司機更改電話號碼或電郵地址後，72小時內須通知運輸署長。林世雄稱當局會多宣傳，鼓勵盡早提供電子聯絡方式。

易志明：的士司機流轉快 罰款或車主承擔

草案昨在舉手投票下獲三讀通過，訂立生效日期公告後，會提交立法會作「先訂立，後審議」程序。多名議員關注執行問題，自由黨航運交通界議員易志明說，的士業界擔心車主和司機沒檢查電郵和短訊，不知道被抄牌；而的士司機流轉快，事後難追查違規司機，罰款或由車主承擔。易又建議，「易通行」的司機二維碼應與電子告票二維碼合併，方便司機掃碼一次便可登入兩系統。

陳恒鑌質疑每推電子服務均要交資料

林世雄：與資科辦研授權數據交換

民建聯陳恒鑌關注早前推行易通行已蒐集不少駕駛者資料，不明白今次重新蒐集原因，質疑局方每次推電子服務均要求市民重複交資料，費時失事。林世雄回應稱，當局會與資科辦研究授權數據交換，經由「智方便」獲取市民已提交的個人資料；又強調電子告票實施初期會同時續發實體告票，局方會在市民適應後才全面推行電子化。

多名議員亦提出，違例泊車源於泊車位不足，盼當局除改善執法方式亦解決問題癥結。林世雄指近年政府已覓地及在規劃用地增添泊車位，形容局方已多方面「不遺餘力」，會繼續多管齊下增加車位供應。

立法會財委會已於2021年批出約3.5億元建立電子告票系統及相關專屬網站，局方預計電子告票系統投入服務後，2024/25年度起每年可節省2.47億元處理紙本罰款通知書及相關文職人員的開支。

相關字詞﹕警方 抄牌 運輸及物流局 運輸署 違例泊車 電子告票

上 / 下一篇新聞