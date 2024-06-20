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教局曾稱倘加學費 資助計劃一併調整 獲批申請欠款額連跌5年

【明報專訊】有經濟需要的8間資助大學本地生，可循「資助專上課程學生資助計劃（TSFS）」申請助學金或貸款，用作繳交學費、學習支出及生活費。翻查今年4月的立法會文件，TSFS下的獲批申請及拖欠還款宗數均呈跌勢，其中本學年（2023/24）的拖欠還款總額跌至1223萬元，按年減2.5%（見表）；教育局在該份文件指出，倘加學費，「會一併調整計劃的資助和貸款金額」。

政府現為八大本地生提供不同經濟援助計劃，其中TSFS申請人在通過入息及資產審查後，可獲發助學金以繳付學費、學習開支等，並以年息1厘的利率申請貸款以應付生活開支。

翻查教育局4月向立法會特別財委會提交的文件，TSFS下的獲批申請及拖欠還款個案均連跌至少5個學年。由2018/19學年至本學年，拖欠還款個案從971宗減至508宗，跌幅47.7%；同期的拖欠還款總額亦從1914萬元減少至1223萬元，跌幅36.1%。

學友社稱夾心階層最受衝擊

學友社學生輔導顧問吳寶城昨日表示，政府應確保學生不會因為財政困難而「讀不到書」，但認為當局需審慎調整申領助學金的門檻，避免伴隨的財政負擔與加學費前沒有分別，「教育也是一種投資，讀完之後可增加學生改善入息的機會，學生都可能要分擔一下責任」。

吳寶城續稱，有經濟需要、「很窮」的學生理應可申領全額資助及低息貸款，反而來自夾心階層的學生「高不成、低不就」，如果透過毋須入息審查的「全日制大專學生免入息審查貸款計劃（NLSFT）」借貸交學費，畢業後需繳付更多利息，形容他們是最受加學費衝擊的一群。他建議，政府可從控制貸款年利率或延長還款期入手，讓學生畢業後能負擔到還款，避免「學費變學債」。

嶺南大學協理副校長、立法會選委界別議員劉智鵬亦稱，政府加大學學費的同時，須相應增加各經濟援助計劃的貸款金額，並延長還款期。

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