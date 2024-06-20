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憂需「加時」兼職掙學費 學生：變相讀書時間減

【明報專訊】政府擬增加資助大學本科生學費，有學生擔心經濟壓力增加。在香港大學主修環球衛生及發展的許同學昨日表示，作為大學生不欲「伸手問屋企人拿學費」，平日做兩至三份兼職掙學費，擔心加學費會加重財政負擔，變相「花多了時間做part time（兼職），少了時間讀書」。

盼隨加價增健身室更新內聯網

許同學認為加學費前要諮詢學生及持份者意見，以增透明度。他又指現時申請學費資助的手續繁瑣，自己出身單親家庭，母親平日「打散工」掙錢，惟因無法提供入息證明，今年未能申請資助。被問到一旦加學費，期望校方如何相應改善校園設施，他說希望增建健身室，稱平日在學校「要三個人輪流等一部機」，影響學生健身意欲，「見到咁迫我都未必會做」，又盼校方更新內聯網系統，助學生更流暢地報讀科目。

有稱增入學門檻 有接受「單次加費」

在港大主修計量金融的丘同學稱，學費已多年不變，一直維持在可負擔水平，讓草根階層學生也可讀大學，實行「階級反轉」，一旦加學費變相提高入學門檻；認為加費時應提供詳細理由及解釋用途，否則會惹起同學不滿。她說自己在小康之家長大，加費對她影響不大，惟有朋友需申請學貸，認為將加重他們的負擔。

在港大主修計算機科學的二年級生鄧同學表示，大學已多年沒加學費，且本地生學費亦較其地學生低。由家人支付學費的他認為，若單次加費2000至3000多元是可接受範圍，惟若連續幾年加學費便會有影響。

相關字詞﹕大學生 學費 資助大學

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