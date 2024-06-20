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5%至9% 大學學費擬分3年加 每年42,100元維持27年 議員稱理解政府財赤

【明報專訊】政府面對逾千億元財赤，早前已表明研究增加資助大學學士學費。消息表示，政府擬在明年9月（2025/26學年）起，分3個學年逐年加學費，每年加幅5%至9%，意味由現時每年42,100元增至4.4萬元至4.6萬元。多名立法會議員表示，教育局長蔡若蓮昨日約見他們討論加學費一事，有議員對加學費有保留，認為加費需顧及學生負擔；有議員認為面對財赤，理解政府加價。

翻查立法會文件，本港資助大學學士學費由1997/98學年起維持42,100元，27年來不變。在回歸前，行政局（即今行政會議）1996年決定，資助大學的學費應設定在足以收回平均學生單位成本的18%水平（即成本收回率），目標一直維持至今，但經常不達標。教育局長蔡若蓮日前受訪時透露，目前收回成本率僅約13%。蔡亦早在今年1月表明，政府正檢視所有以「用者自付」原則收費的價格水平，包括大學學費。

現成本收回率13% 未達18%目標

料每年加2015至3789元

據悉，政府擬在2025/26學年起，分3個學年逐步增加資助大學學士的學費，每年加幅5%至9%。按現時每年42,100元學費計，料每年加費至少2105元，最多3789元。本報昨向教育局查詢加學費詳情，包括實際加幅、實施時間，以及學費多年未調整，為何決定在本屆政府內加費，尚待回覆。

本報亦向8間資助大學查詢是否支持增加學士學費，中文大學表示「大學理解政府的做法，分階段逐步上調本港資助大學的學費，是體諒學生的做法」。至於其他院校尚待回覆。

中大稱理解 朱國強：須顧及學生負擔

身兼科大校董的民建聯議員陳仲尼表示，昨日與教育局會面討論加學費一事，他曾提出延長加學費年期，以降低每年加幅，又引述當局回應指今次加幅已算溫和，不希望影響下屆政府自主權，因此維持加學費3年。今次加學費後，成本收回比例與18%目標仍有距離，對於3年後需否再加學費，陳仲尼引述局方說留待下屆政府決定，他認為取決於屆時經濟及實際成本收回率。立法會教育界議員朱國強認為，加學費須考慮家長與學生的承受能力，加幅應「溫和」，建議當局設較長時間，每年加幅約4%至5%；又指相對去年全年通脹率2.1%，倘加幅達7%是相對偏高。

立法會教育事務委員會主席梁美芬預料，最快下周提交行政會議審議大學學費加費。她認為現時面對逾千億元財赤，大學學費多年未變，加費無可厚非，冀在經濟及公共財政困難下，大學生能共渡時艱。

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