市佔九成券商支持 前線憂汰弱留強

港交所就「打風開市」共收到133份來自不同市場參與者的回應意見。財庫局長許正宇稱，根據港交所蒐集的意見，大多數業界，包括銀行界和交易總額佔市場成交約九成的經紀商，均支持建議安排。

根據港交所統計數據，截至5月底，共有558間開業的交易所參與者，按C組券商排名第65名以後計，即約有493家C組券商。最新市佔率報告顯示，C組經紀市佔率4.17%。港交所副行政總裁姚嘉仁稱，佔餘下成交量10%的市場參與者並非反對相關安排，只是提比較多問題和關注技術安排等。

有業界稱追落後 利環球投資者

香港投資基金公會行政總裁黃王慈明表示，落實「打風開市」只是追落後，因為主要股票市場如上海、深圳、紐約等，在惡劣天氣下都維持交易，落實安排能提高香港股票市場競爭力。香港中資基金業協會表示，香港資本市場有大量環球投資者參與，不少在港上市公司亦於內地及海外同時掛牌，故本地、內地及國際投資者都不希望因為香港天氣情况而錯過交易時機。

前線：或怕被視欠實力 不申包底

代表前線從業員的證券及期貨專業總會則表示，「打風開市」間接造成不公平競爭環境，或導致中小券商結業。該會理事黃海樂表示，雖然港交所初期會為無法在惡劣天氣交易日履行結算責任的合資格券商「包底」，但當中涉及申請、向交易所解釋等，會令小型券商憂慮被港交所視為實力不足而不作申請，甚或離場，造成「汰弱留強」。該會會長陳志華表示，現時距落實日子只有約3個月時間準備，對中小型券商具挑戰。