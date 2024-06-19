前一日截票前交付 實體支票打風日過數

風前一日截票後入 收款可遲4天

按早前諮詢文件列舉例子，若於周三截票時間前未及交付實體支票，周四部分時間懸掛惡劣天氣信號，則於信號發出前或除下後可入票，翌日過數；但若周四當日全日打風，則只能於周五入票，最終要下周一才能過數（見圖）。若客戶資金不到位，初期經紀即使有港交所包底墊支，經紀於周四、周五仍會遭暫停開倉交易兩個交易日。

現時，在全日維持惡劣天氣的情况下，於前一個工作天存入的實體支票無法按原定計劃交收，但在實施惡劣天氣下維持交易後，為方便在惡劣天氣交易日調動資金，惡劣天氣交易日前一個工作日截票時間前存入的支票，會於惡劣天氣交易日交收，即當天可以動用有關資金。

新安排下，電子支票的結算及交收將不受任何惡劣天氣影響。換言之，於任何工作日（包括惡劣天氣交易日）存入的電子支票將於同日結算，並於下一個工作日過數交收。

為免轉帳時遇到潛在問題，港交所建議投資者及經紀參與者為新安排做準備，採納並熟悉電子轉帳方式，如結算所自動轉帳系統（CHATS）、快速支付系統（即「轉數快」、FPS）等。