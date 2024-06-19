9．23起打風開市 銀行券商關門 3個月過渡 港交所為已申請中小券商結算「包底」

財庫局長許正宇表示，政府決定9月23日落實措施「基本上不會改變」，實施後本港證券及衍生產品市場會於惡劣天氣如常運作，當中包括公開招股、滬深港通北向及南向交易、衍生產品的假期交易、收市後及交易時段中的所有證券和衍生產品市場等，將按原定交易日曆如常運作。

金管局昨發通告，提醒銀行需配置足夠資源，確保電子銀行和轉帳服務在惡劣天氣下繼續運作，而銀行業界未來數周將完成系統測試，為於惡劣天氣交易日繼續處理和結算該日前存入的實物支票做好準備。證監會亦向持牌法團發通函，闡述該會期望中介人應達到的操守和內部監控標準。

昨公布落實的安排除如諮詢文件中提出，惡劣天氣下券商及銀行將不設實體營運點，建議市場參與者應在家遙距工作，亦特別提出若因營運需要安排「指定員工」返回地點當值，僱主須根據勞工處守則協訂工作安排。

許正宇：3個月準備足夠 監管會彈性

被問及為何預期部分券商或未能在年底前做好資金結算安排而要先由港交所「包底」，仍決定在9月落實惡劣天氣不停市，許正宇回應稱，政府訂立時間表時，主要考慮市場參與者需要的潛在準備時間，對於「準備比較充分」的市場參與者，有信心3個月準備已足夠。他補充，香港股票市場的生態圈及其準備程度均不同，9月實施後港交所另設3個月過渡期的協助，監管方面亦會彈性處理，相信年底前可做到要求。

許正宇說，自2018年起港股已因惡劣天氣停市11次，單是去年已有4次，當中3次全日停市。他強調現時為落實相關措施的「最佳時機」，有必要及須盡快實施，過往惡劣天氣已令國際及內地投資者無法透過互聯互通參與內地及港股市場，以及無法管理其投資組合，面臨潛在市場風險。

李家超指港「另類」 需看齊滬深

特首李家超昨早出席行政會議前見記者，率先預告將於9月23日實施惡劣天氣下繼續開市的措施。他說，滬、深證券市場於惡劣天氣下亦能維持交易，香港現時是「另類」，作為國際金融中心「沒理由不看齊」。

獲「包底」者交易受限 無法加倉

港交所副行政總裁姚嘉仁昨於記者會稱，有執行困難的中小型券商可於實施日至今年底，按自身情况申請，港交所可考慮於期內替個別案例處理其惡劣天氣下的交收及結算，券商須於惡劣天氣結束後補交資金。他說，券商申請時須解釋為何不能於惡劣天氣開市，以及說明將來實行惡劣天氣開市的安排部署。

姚補充，由於該類券商無法滿足保證金安排，因此設交易限制，例如無法加倉，而減倉及平倉交易則可處理。他說，港交所隨後會公布支援中小券商的細節安排，7月下旬至8月初亦會安排演練，以確保市場參與者可使用遙距方式處理日常運作。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676