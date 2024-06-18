沙嶺擬建數據中心 徵意向書提大小地兩方案

利用已平整2公頃地發展

或連周邊共10公頃地發展

沙嶺已平整的2公頃土地，政府原擬興建公眾骨灰安置所，但一直受到深圳居民及部分立法會議員反對，「沙嶺殯葬城」計劃壽終正寢。去年底《施政報告》提出改作創科用途，其中方向是發展為數據園區。創科局與資科辦昨發公告，邀請有興趣在沙嶺土地發展創科及相關用途的公司及業界組織交意向書，7月底截止。

據當局發出共28頁的意向書文件提到，正探討用於發展數據中心的沙嶺用地，位於羅湖及文錦渡出入境管制站之間。目前已平整的2公頃土地，在文錦渡分區計劃大綱圖被劃作「墳場、靈灰安置所、火葬場及與殯儀有關的用途」，當局稍後會視乎意向書所得意見，決定需否展開所需城規程序以改劃用途。意向書文件又提到，若利用已平整土地周邊的人造斜坡，相關範圍的可發展面積可進一步拓至共10公頃。範圍內建築高度上限為主水平基準上115米。

創科局與資科辦邀業界就多方向提供意見，包括發展數據中心的類型、規模及用途，例如建議雲數據中心或人工智能數據中心；除發展數據中心外，另建議可發展哪些創科及輔助設施。當局亦邀業界就發展規模表態，包括建議發展2公頃抑或10公頃、分成多個地塊抑或整體發展等；又蒐集業界參與發展的意向，包括估計可作投資額、初步發展構思、對數據園區市場前景的見解等。

意向書文件提到，相關用地現有電力、食水、排污渠、煤氣等基礎設備，日後發展商需視乎需要，自行與電力公司要求提升電力供應或設立新的供電站、鋪設通訊電纜、興建新儲水缸等；用地要保留公眾可暢達的道路，通往屬二級歷史建築的麥景陶碉堡（南坑）。創科局與資科辦將聯同發展局北部都會區統籌辦事處和土木工程拓展署，下周四（27日）就徵求計劃意向書舉行簡介會。