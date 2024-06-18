租左軚國產氫能洗街車 3架試驗年半 費用千萬

將服務元朗北區一帶

該3部氫燃料電池洗街車是政府氫能源部門工作小組原則上同意的14個試驗項目之一。機電署長潘國英表示，每部洗街車有6個氣缸，最多儲存24公斤氫燃料，當樽內氫氣與空氣中的氧氣發生化學作用便會產生電流，為車提供動力。潘指氣樽和車身框架已通過撞擊測試，遇上危急情况亦可按下車外的緊急斷氫按鈕。

滿氣夠用兩日 斷氣可轉電池驅動

機電署總機電工程師王磊稱，該3部洗街車由內地宇通重工製造，氫燃料電池由上海重塑提供；他指現時內地已有使用氫燃料的洗街車，故政府要求內地車廠按香港洗街車的規格製造3輛全新的氫燃料洗街車，在操作上與現有柴油洗街車相若。環境局首席助理秘書長（空氣質素政策）梁啟明表示，希望透過試驗計劃為氫能車與傳統柴油車在操作、燃料使用及功能上，作「一對一」比較，然後可根據結果規劃將來大規模使用。

王磊稱，每部洗街車充滿氣預計可行走近400公里，足夠使用兩日，但要視乎實際操作而定。他指洗街車主要以氫氣驅動，但車內亦裝有電池，即使斷氣亦可轉用電池驅動，可行走約90公里。

謝展寰：測試找問題 左右軚非重點

環境及生態局長謝展寰表示，今次試驗氫燃料洗街車之目的是測試氫能車在本港使用情况和找出問題，例如汽車維修需要、成本、加注氫氣運作等，因此重點在於試驗而非左軚或右軚操作，在大規模使用時希望多些右軚車種以供選擇。

明報記者 馬耀森