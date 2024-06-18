推氫能訂《策略》 明年修例規管 先用灰氫 技術成熟才用更環保藍氫綠氫

謝展寰昨公布《策略》時稱，氫能是很有潛力的能源，但價格仍貴，尤其綠氫較灰氫貴1至4倍，即使政府提供補貼，仍未足以令綠氫大規模使用，故政府策略是先用灰氫，但他相信當法規及標準成熟，氫能價格會因大規模生產而下降，成本效益較其他零碳能源如太陽能或風能等高，屆時可大規模使用。

14試驗項目 包括用堆填區氣體製氫

他說，為準備迎接氫能發展機遇，政府2022年已成立氫能源跨部門工作小組，至今已制定在香港應用氫能的暫行標準，並同意開展14個試驗項目，當中氫能巴士已投入服務，本地首個公眾加氫站建設中，預期今年稍後可投入服務，屆時食環署會啟動3部氫燃料電池洗街車試驗計劃（見另稿）。

該14個試驗項目之一是利用堆填區氣體製氫，謝透露今日會出席中華煤氣與威立雅環境服務香港有限公司相關項目的合作協議簽署儀式。據了解該項目生產的氫氣是綠氫，可為使用氫能發電設備的工地提供電力。

提四方向 長遠需考慮內地輸低碳氫

不過，政府表明香港可再生能源的天然資源不足，透過傳統可再生能源製造綠氫的成本效益有限制，長遠需考慮從內地及其他地區輸入低碳氫能，以增強供應鏈的穩定性和競爭力。謝展寰稱若本港在氫能發展上完全自立是不實際，內地氫能發展有一定基礎，值得借鏡及合作，可為香港提供支援。

《策略》提出按「完善法規」、「制訂標準」、「配合市場」、「審慎推進」四大策略方向，有序地營造有利本地氫能發展環境，讓香港把握發展氫能帶來環境和經濟上的機遇，拓展香港與大灣區以至全球合作。政府亦會擴大氫能源跨部門工作小組職能，將統籌和制定氫能應用相關技術標準和指引，為各項氫能廣泛應用和商業化路徑提供建議，並支援人才培訓，推動氫能普及化。《策略》指出，氫能汽車具有零排放、高效能、長航距、低噪音等優點；能量需求較大的氫能重型車和跨境氫能客貨運輸車尤其適合香港發展，政府亦會探討在發電燃料組合中加入低碳氫，有助香港邁向碳中和。

城巴歡迎政府發表《策略》，正計劃安排氫巴於數周內首次行駛過海路線。城巴認為，制定清晰路線圖和政策框架，再借鑑內地及海外營運經驗，以及提供財務支援與補貼，有助氫能經濟快速發展，使香港成為全球新能源技術中心。政府昨稱，機電署已為氫燃料電池車使用隧道風險做研究，結果顯示與其他化石燃料車相若，故建議氫燃料電池車可在隧道行走，但不包括運載氫氣的車。

氫巴數周內過海 政府：風險同其他車

立法會環境事務委員會主席劉國勳期望，本港有了法律基礎及標準，政府可進一步發展氫能，例如考慮在北都建設氫能創科及培訓中心，鼓勵港企、科研機構和高校等開展氫能技術創新研究。

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