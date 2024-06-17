「有條件就推」 目標官津小全轉小班

【明報專訊】面對學生減少，學校收生艱難。學界要求全港官津小學100%實行小班教學，教育局長蔡若蓮接受專訪表示，這亦是政府目標，惟她未承諾今屆政府內達標，解釋部分地區學生仍然較多。她稱有家長不想心儀小學轉小班，擔心學額會減少，但局方會逐區推展，強調「有條件就推行」，不怕有學校向教育局投訴和反對小班。
教育局支持公營小學推行小班教學，32間小學下學年（2024/25）轉為小班教學，9間在2025/26學年實施，屆時約94%公營小學加入小班行列。
部分區人多加上高才子女 學位需求殷
教育界多年來關注教育局未做到全港公營小學全面推小班教學。蔡若蓮稱這亦是政府目標，但部分區域學生仍然多，加上有各類輸入人才政策，部分「高才」子女在香港入學，「某些區的學位需求很殷切，夾硬推了（小班教學），到時又不夠（學額），就要開一些『大肚班』（即額外班數）」，她不希望折騰學校、令學校日後不夠學生時要「減班」。
另外，高才通協會會長兼立法會議員尚海龍本月初表示，有來港人才涉賄賂學校「送紅包」，另一邊廂港大揭發有碩士生用假學歷入讀。蔡若蓮說，曾有家長為入學賄賂校長，校長會報警處理，至於用假學歷入讀大學的情况，院校亦已報警。
蔡若蓮說，無論高等院校或基礎教育均受歡迎，競爭激烈，而香港仍是廉潔社會。被問是否香港和內地融合得「太快」，導致「水土不服」情况出現，「正如香港有人亂過馬路，是否治安很差？你很難這樣說，因為很多人有各種原因不遵守規則」。