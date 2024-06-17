會否鬆綁國安教育？ 「倘基礎沒打好 學生很易倒塌」

稱2019年雖已過去數年

倘法治意識不強將「終極吃虧」

教育局2021年起推出《國家安全：學校具體措施》，上年中更新內容；2022年底推出《教師專業操守指引》，在不同方面規範學界。

蔡若蓮說「2019年雖然已過去了幾年」，認為年輕人若對法治意識不強，「終極吃虧的是自己」，「過往為何這麼易受人片面之詞影響情緒，甚至做不當行為，是對事實掌握不夠全面」。至於現時可否鬆綁國安教育措施，她指師長有責任加強學生守法意識、社會秩序的要求，非「鬆與緊」問題，「如果基礎沒有打好，他很容易倒塌」。

外評指學生唱國歌細聲

蔡：你去唱K都唔會好細聲唱

教育局上月公布10間官津學校的「校外評核報告」，接受評核的荃灣官立小學，在報告中被指「高年級生唱國歌時聲線較細弱」。蔡若蓮否認教育局「管得很細、管無可管」，而是希望學生唱國歌有感情投入，「你返教會唱歌無聲的話，都不算很投入」，又說「你去唱K都唔會好細聲唱。你因乜事要唱歌？你唱歌係要表達感情嘛」。她亦解釋，荃灣官小所訂立的關注事項包括國民教育，因此局方按其目標檢視學生表現，「不是去看每間學校（唱國歌）的大細聲」。

蔡若蓮憶述加入政府前做中學校長的經歷，「次次校監來畢業禮都問，同學唱校歌可否大聲一點？」她明白每個學生懂唱校歌但未必人人都高聲唱，形容「這是意識問題」，非對與錯問題。

至於未來方向，蔡若蓮說，學校要積極配合愛國主義教育，提到政府今年成立「愛國主義教育工作小組」，助大家建立國家觀念，「未來要營造社會氣氛，配合學校的教育一起去推進，效果會更好，否則同學（會問）學校有一套，但社會又不是這樣？」