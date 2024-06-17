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指張翔王沛詩允配合小組 對副校任命仍有分歧 蔡若蓮：大學乏善治 撥款可收回

【明報專訊】香港大學校政風波拉鋸大半年，校長張翔上周公開指摘校委會主席王沛詩繞過他委任多名暫任副校，政府正式介入並成立調研小組跟進。教育局長蔡若蓮表示，小組已經與張翔和王沛詩見面，雙方承諾積極配合小組，但透露二人對副校任命的立場和觀點仍有分歧。蔡若蓮稱，她不會偏頗站在支持張翔或王沛詩一方，提醒若院校做不到良好管治，按《大學問責協議》，政府有權收回已撥出的資助額，盼各院校好好地珍惜本港高等教育的「金字招牌」。

明報記者 鄧佾文

香港大學校委會去年成立專責小組調查匿名電郵對張翔的多項指控，包括遴選要職沒招標找獵頭公司、不當處理內地捐款，歷半年時間證實指控不足以成立，但餘波未了，張翔上周一公開指摘王沛詩上月底繞過他委任多名暫任副校長，雙方對誰掌任命權各執一詞。政府上周二（11日）正式介入，成立二人調研小組。

稱不能一下子將風波歸因「制度問題」

蔡若蓮上周接受本報等傳媒訪問，被問到她作為局長撐張翔抑或王沛詩一方，蔡若蓮說「我哋咁大個人，不會說先有立場，然後才去找理由的」，又稱很尊重二人，「一位是我們很敬重的科學家，一位是在社會有很高地位的人物或者社會賢達」，又指不能一下子將風波歸因「制度問題」，指特首委任校董會或校委會主席的制度沿用已久。

蔡若蓮稱，調研小組會促請雙方提出務實方案，尋求共識，「尤其針對長期空缺的副校長職位，現階段先放下對做法的爭議，先處理臨時短期安排，再處理長期的任命問題」，她透露已約見其他涉事的人，釐清事實，「你有你一個版本，他有他一個版本時，都要釐清一下，當中有沒有一些走漏的地方」。

談到院校做不到良好管治的後果，蔡稱，按8間資助大學與教資會簽訂《大學問責協議》，對大學管治、財務各方面有要求，強調政府有權收回已撥出的資助額，指政府每年為資助大學提供共逾200億元，「每一個人，你用公帑，你要為每一個毫子負責任」。

指社會盼政府協調 「無關院校自主」

早前有港大教授向本報表示憂慮政府介入會影響院校自主。被問政府調研有否踰越了院校自主的界線，蔡若蓮說，當院校出現管治、溝通困難時，社會很希望政府從中協調，做法無關院校自主，暫時「沒有一個人說他自己院校沒有自主」。至於介入的時機，她指院校一旦出現損害學生福祉、大學發展的「潛在危機」，政府就需要透過深入調研了解事件。

大學連番管治問題 否認訪京團被教訓

港大以外，中文大學去年被立法修例改組校董會、解僱副校長吳樹培，及校長段崇智年初辭職，引起各界關注。蔡若蓮上月率領八大及自資院校代表上北京，被問到是否因為港大、中大連番管治問題須中央「出手」，蔡若蓮稱絕對不是，「看到大家是非常開心，不似被人教訓；如果這樣是去被教訓都幾好呀，又有招呼，又有這麼高的領導人接見」。

訪京團內，國務院港澳辦主任夏寶龍會見全團成員，提醒高等教育是香港「金字招牌」和核心競爭力之一。蔡若蓮指夏寶龍提醒「要好好地珍惜，以及用好」這招牌，她相信院校亦感受到國家的重視，冀各校「珍惜香港有的這些優勢」。

今年9月起，八大取錄非本地生的限額增一倍，至佔核准學額40%。談到非本地生以內地生居多，蔡若蓮說是全球現象，指美國、英國及澳洲都一樣，「如果我們的內地留學生不去，他們好多大學都面對挑戰」，又說比起美國、澳洲等地取錄幾十萬內地生，香港不算多。

蔡若蓮指政府欲將香港發展為國際教育樞紐，希望將來非本地生國際化和多元化，將赴歐洲宣傳「留學香港」品牌，政府亦看準東南亞以至非洲國家，促進更多學術交流，吸引交換生來港。

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相關字詞﹕港大校委會 王沛詩 張翔 香港大學 蔡若蓮 教育局

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