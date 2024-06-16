參與傳媒界活動 譚蕙芸入境澳門被拒

【明報專訊】澳門傳媒工作者協會（傳協）昨原邀香港中文大學新聞與傳播學院高級講師譚蕙芸主講人物專訪工作坊，最終譚被拒入境澳門，活動取消。傳協回覆本報稱，以往辦活動未遇過同類事件，今次是首次，並發聲明表示「極度遺憾和強烈抗議」，認為澳門當局以有強烈迹象顯示當事人「從事危害公共安全或公共秩序之活動」為由拒絕入境的說辭荒謬，促當局解釋拒絕譚入境的法理依據。
本報昨向澳門治安警察局電郵查詢，截稿前未獲回覆。澳門傳媒「論盡」昨傍晚引述治安警察局回應稱，該局一直嚴格按法律及既定程序審查出入境者，批准或拒絕入境；不評論個別個案。傳協向本報稱，澳門當局或國安部門未就今次活動跟他們接觸。
傳協原定昨午2時舉辦「『好好寫字』人物專訪工作坊」，由譚蕙芸分享提問技巧、如何跟弱勢社群採訪等，對象為傳協會員、新聞工作者、自由撰稿人及新聞系學生，名額25人。
傳協稱公安為由拒入境 促解釋法理依據
傳協其後發聲明稱，譚蕙芸是應邀出席業界培訓活動，昨早11時許抵達澳門外港碼頭後，被警員帶入房扣查半小時，最終治安警出入境事務廳以「公共安全」為由拒絕入境。譚蕙芸中午1時半已乘航班返港，而譚去年曾順利入境澳門。
聲明批評當局只憑單方面臆測，濫用權力，執法標準匪夷所思，嚴重影響民間正常專業交流活動，敦促當局解釋法理依據。聲明又質疑，有關工作坊資訊早於社交平台公開，活動有否可能危害公共安全和秩序自有公論，質疑當局濫用法律，令澳門居民憂慮基本自由及權利被進一步削弱。
翻查資料，港人入境澳門被拒時有發生，曾在亞視門外一人示威、外號「光仔仔」的網民曾慶光去年1月入境澳門被截，他引述司警指他「言論偏激」；油尖旺前區議員、在囚支援平台「候鳥」創辦人朱江瑋去年3月被以危害澳門公共安全和秩序為由拒絕入境。