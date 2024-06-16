參與傳媒界活動 譚蕙芸入境澳門被拒

本報昨向澳門治安警察局電郵查詢，截稿前未獲回覆。澳門傳媒「論盡」昨傍晚引述治安警察局回應稱，該局一直嚴格按法律及既定程序審查出入境者，批准或拒絕入境；不評論個別個案。傳協向本報稱，澳門當局或國安部門未就今次活動跟他們接觸。

傳協原定昨午2時舉辦「『好好寫字』人物專訪工作坊」，由譚蕙芸分享提問技巧、如何跟弱勢社群採訪等，對象為傳協會員、新聞工作者、自由撰稿人及新聞系學生，名額25人。

傳協稱公安為由拒入境 促解釋法理依據

傳協其後發聲明稱，譚蕙芸是應邀出席業界培訓活動，昨早11時許抵達澳門外港碼頭後，被警員帶入房扣查半小時，最終治安警出入境事務廳以「公共安全」為由拒絕入境。譚蕙芸中午1時半已乘航班返港，而譚去年曾順利入境澳門。

聲明批評當局只憑單方面臆測，濫用權力，執法標準匪夷所思，嚴重影響民間正常專業交流活動，敦促當局解釋法理依據。聲明又質疑，有關工作坊資訊早於社交平台公開，活動有否可能危害公共安全和秩序自有公論，質疑當局濫用法律，令澳門居民憂慮基本自由及權利被進一步削弱。

翻查資料，港人入境澳門被拒時有發生，曾在亞視門外一人示威、外號「光仔仔」的網民曾慶光去年1月入境澳門被截，他引述司警指他「言論偏激」；油尖旺前區議員、在囚支援平台「候鳥」創辦人朱江瑋去年3月被以危害澳門公共安全和秩序為由拒絕入境。