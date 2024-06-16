舞台設計「生命期」 須高預期用量3倍

工程師稱可斟酌 盼彈性處理

守則列明機械工程設備的安裝及設計標準，涵蓋承重設備、鋼索和滑輪，以及鋼鏈等舞台工程常用裝備，包括要求機械裝置承重力足以負荷其承載舞台裝置的兩倍重量。主辦方應檢查鋼索長度及兩端，鋼索安全系數要達10，並最小保持八成拉力，滑輪直徑最小為鋼索直徑20倍。而用作安裝機械裝置的鋼鏈，負載的安全系數最小要達8。司徒家成認為，相關標準參照英國等國際做法，只是昔日本港無白紙黑字列明，故做法屬合理範圍。

守則列明設備及人員資歷要求

守則列明舞台技術人員資歷要求，例如持資歷認證的駐場舞台工程監督，需最少有5年相關監督經驗；若未持資歷認證者，則要有最少10年相關監督經驗，以及過去表現良好的紀錄。至於負責認證的註冊結構工程師，則須為依法持牌工程師。守則亦列明各人職責，例如舞台操作人員應在每次演出前做安全檢查，並在舞台監督人員的監督下操作系統。表演者綵排時要熟習舞台設計及不同機械設備的操作，若排練和演出過程遇到任何危險，應向舞台總監等相關人員匯報。

須評估風險加強預防

確保懸掛裝置負載力

另外，工作守則亦涵蓋風險評估章節，要求主辦單位按工作場所及工作性質，評估風險級別及事故可招致的損失或傷害，加強相應預防措施。為免劇院或舞台的天花板負載過大倒塌，守則建議主辦單位檢查及移除裝置或設備上的鬆動物體，確保懸掛裝置的負載力，並在演出前經註冊結構工程師測試負載力。主辦方亦應制定不同緊急狀况的處理程序，包括火警、有人觸電、裝置倒塌等，一旦發生緊急情况應如何有效溝通，停止表演並疏散所有表演者和工作人員 。