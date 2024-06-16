舞台守則變回三級制 最快月底公布 複雜設計須工程師檢測 另聘駐場監督覆核

明報記者 施晉宇

上周向業界簡介擬稿 康署：將修租場條款

康文署昨回覆本報查詢，經多次與演出業界、藝團及相關持份者會面，並在工程師學會提供意見下，正就舞台搭建工程守則的草擬本諮詢業界，務求盡快敲定一份既可加強舞台搭建安全、又符合業界實際運作需要的守則，供業界在康文署場地搭建舞台時遵循。在落實有關工作守則、檢視加強措施成效後，會修訂場地「租用條款」。

據本報取得的工作守則擬稿，守則按舞台裝置高度、懸掛裝置使用的吊索工具，以及是否涵蓋飛人演出等，將舞台工程設計分成三級制（見表）。A類舞台工程僅需提交設計圖則，毋須經註冊結構工程師認證。B類及C類舞台工程均須提交經註冊結構工程師認證的設計圖，舞台搭建後須由駐場舞台工程監督再次核實；當中C類工程亦需一併提交風險評估及所有相關安全合格證書等。

有業界稱工程師費貴 不利中小劇團海外團體

對於相關認證安排，有從事舞台工程者形容「非常反感」，稱不少工程師不了解業界運作，「花錢聘用工程師，還要有人教他寫報告，及如何計算才能滿足要求」。他說，聘工程師費用高昂，現時簡單諮詢工程師某組動作或裝置是否符安全標準，動輒花約15萬元，以400個座位場地為例，每名觀眾或要多花300多元購票，不利中小型劇團發展。

有戲劇工作者認為，日後舞台工程需加倍謹慎「無可厚非」，惟演唱會事故後願認證舞台製作的工程師減少，「可能擔心責任大，可聘用的選擇減少」，估計收費增逾三成；又相信配合工作守則將增加製作工序及時間。另一戲劇工作者擔心，新守則不利海外團體來港巡迴演出，因其舞台設計已達國際標準，來港卻要額外認證，甚至因應本港新守則而重新設計，而本港市場不大，難收回額外成本，日後邀請海外團體來港難度大增，不利與鄰近城市競爭。

消息：倘涉移動舞台懸掛裝置 康署額外聘監督

據了解，康文署連月來已就工作守則諮詢業界，並向前線人員簡介執行細節。消息稱，日後舞台工程若涉及升降舞台、移動舞台、懸掛裝置或飛人項目，康文署將額外聘請舞台工程監督，核實主辦方搭建舞台是否符合認證方案。

工程師料更有保障 議員倡贊助商分擔費用

機械、輪機及造船工程師司徒家成稱，外國演出普遍持續一年以上，故由專業人員認證安全期限屬一年；惟本港演出一般較短期，裝置是臨時搭建，故每次由專業人員認證安全屬合理。他稱由註冊工程師評估風險「從安全角度一定是好事」，若搭建後再由第三者核實，相信對安全更有保障。對於業界稱認證舞台製作的工程師減少，司徒家成建議隨政府推出工作守則，工程業界可加強培訓相關資歷人員，增加演出業界選擇。

實政圓桌議員田北辰認為，有必要由註冊工程師認證舞台工程，「安全是最緊要」。對於業界認為聘用工程師成本大增，以演唱會為例，田北辰認為可放寬內部認購比例，由主辦方和贊助商分擔費用。他稱，政府亦要有措施確保業界遵循，舉例在場地租用條款列明，若主辦方未遵循工作守則，在指明時間內不能再租用場地等。

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