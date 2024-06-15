「最大挑戰是海外政治因素」 李：有資金為撤港不問價

李家超出席「機遇灣區」活動時表示，他了解到一些資金為求撤出香港不理價錢，他認為是「政治姿態」而非經濟原因，並指政治因素是導致香港股價下跌的原因，但近期已回升兩成，證明影響不會持續，明智的投資者會着眼於市場長遠發展，應能找到方式化解政治顧慮。

稱上任近兩年 經濟增長負變正

李家超2022年7月上任，經歷新冠疫情前後封關、通關的社會狀况，上任近兩年，他稱其間香港經濟增長實現負變正，從2022年負增長3.7%變成2023年正增長3.3%；工資中位數從2.1萬元增至2.35萬元，兩年來上升11%，形容是市民實實在在的重要感受。

指港星「建設性競爭對手」 不應過多比較

香港與新加坡不時被比較，李家超形容新加坡為「建設性的競爭對手」，兩者各有優勢，但角色不同，不應過多比較。

對於近年本港先後實施《港區國安法》及落實23條立法，引起西方國家多番抨擊，李家超稱本港面對最大的挑戰是海外政治挑戰，如外部勢力攻擊香港法律制度及干預香港的司法、施政，特區政府做事光明正大，理直氣壯，相信世界會看到誰對誰錯。他預計「海外干擾」將持續，但23條立法後，他對香港社會安全平穩有信心，並提到23條立法是他上任以來其中一項重大政治工作，另一項是完成區議會選舉。