稱首批簡屋校網學位夠 房局料住戶皆排到公屋

樂富灣仔設服務點助申請者

戴尚誠表示，約8.5萬個輪候公屋3年或以上的申請者將收到申請表格，表格已預先填好輪候公屋的編號，申請者只需填簡單資料。他說，申請者或會擔心工作地點、小朋友上學或照顧長者的問題，教育局已確認兩區有足夠學位讓小朋友轉校，元朗區有29間小學和42間中學，彩興路附近有9間小學和38間中學。他又說，每個簡約公屋項目都有不同配套，包括商店、自助洗衣店，亦有多項社福服務。

使用期5年 倘未有長遠發展可延長

至於居民入住後能否銜接傳統公屋，戴預計簡約公屋使用期為5年，部分項目如未有長遠發展用途，可營運多點時間，料首批簡約公屋居民日後可全數輪候到傳統公屋。

申請者如現居不適切居所，可獲加分優先編配。被問到會否擔憂有人為加分而搬進不適切居所，戴尚誠稱不擔心，因計分制原意是將單位編配給最有需要的人，除了居於不適切居所，家有初生嬰兒、長者或兒童、因健康問題影響工作、選擇新界項目等都可加分。