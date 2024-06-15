稱首批簡屋校網學位夠 房局料住戶皆排到公屋

【明報專訊】首批位於元朗攸壆路和牛頭角彩興路的簡約公屋本月24日起接受申請，房屋局副局長戴尚誠昨在電台節目表示，教育局已確認兩區都有足夠學位讓申請者家中學童轉校，當局會在樂富和灣仔設立服務點協助合資格申請者，並會有6個區域的服務隊協助，他預料首批簡約公屋居民日後可全數輪候到傳統公屋。
樂富灣仔設服務點助申請者
戴尚誠表示，約8.5萬個輪候公屋3年或以上的申請者將收到申請表格，表格已預先填好輪候公屋的編號，申請者只需填簡單資料。他說，申請者或會擔心工作地點、小朋友上學或照顧長者的問題，教育局已確認兩區有足夠學位讓小朋友轉校，元朗區有29間小學和42間中學，彩興路附近有9間小學和38間中學。他又說，每個簡約公屋項目都有不同配套，包括商店、自助洗衣店，亦有多項社福服務。
使用期5年 倘未有長遠發展可延長
至於居民入住後能否銜接傳統公屋，戴預計簡約公屋使用期為5年，部分項目如未有長遠發展用途，可營運多點時間，料首批簡約公屋居民日後可全數輪候到傳統公屋。
申請者如現居不適切居所，可獲加分優先編配。被問到會否擔憂有人為加分而搬進不適切居所，戴尚誠稱不擔心，因計分制原意是將單位編配給最有需要的人，除了居於不適切居所，家有初生嬰兒、長者或兒童、因健康問題影響工作、選擇新界項目等都可加分。