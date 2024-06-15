老夫婦住80呎劏房嘆廚窄 側身煮食腰痠骨痛

摺枱不夠位開 撿小雪櫃當飯枱

隨高女士走入廚房，她只能側身站在窄長空間準備一日三餐，她說平常切菜時都腰痠骨痛，由於地方淺窄，也無法擺放電磁爐，三餐主要煮麵、粥和雞蛋；她指向一袋掛牆的麵條，稱已因天氣潮濕發霉。高女士說，女兒曾買摺枱給他倆，但空間不夠、不能打開，最後用撿來的小型雪櫃充當飯桌。

空間雖小，也總算間出房間，但房內只放碌架牀，夫婦二人睡下格，上格放雜物，一踏入已感到極悶熱。高女士解釋，由於樓下開餐廳，老鼠會從窗戶入屋，她不敢開窗，只能安裝兩部迷你風扇乘涼。若政府將劏房最低面積定於7至10平方米，高女士認為可以接受。

三口家百呎月租6000 稱「7至10方米」不足

同區的徐女士一家三口住在100多方呎劏房，月租6000多元。她說在劏房無法活動亦難以晾曬衣服，空間十分擠迫，兩人同時走路都要「打側身」。雖然其劏房符合7至10平方米標準，但她指家裏廚房、廁所僅夠一人站立，需要多些空間，認為該標準並不足夠。來自內地的46歲家庭主婦俞女士與分別25歲及13歲的子女同住100多方呎劏房，月租6000多元，她說由於空間有限，除吃飯外日常活動都在牀上，較高大的兒子洗澡時更會頭頂天花板。