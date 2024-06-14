初選案脫罪兩人 律政司不就李予信上訴 國安案首例

就劉偉聰裁決提上訴

初選案47人被起訴，其中16人不認罪受審，法官上月30日裁定劉和李罪名不成立，其餘14人罪成。律政司當時表明擬上訴推翻無罪裁決，並要求法庭頒令劉和李在律政司正式提上訴期間，須維持受審時部分保釋條件。法官終下令劉與李繼續遵守原有保釋條件，包括不得離港等，但減少到警署報到次數。

根據一般刑事案做法，若被告獲判無罪並當庭釋放，便毋須接受任何保釋要求，可發還保釋金和旅遊證件等。李予信早前獲准保釋等候律政司上訴，惟律政司事隔兩周宣布不向李的裁決提出上訴。按慣例，法官或會開庭處理李的保釋問題。截至昨晚截稿前，司法機構網頁未顯示李的案件排期。

國安法指定法官陳慶偉、李運騰和陳仲衡在判辭表示，李予信屬公民黨新人和低層成員，很遲才被徵召出戰民主派初選。2020年3月公民黨召開記者會，李同日轉載公民黨「議會過半 反制政府」帖文，但他當時尚未是參選人，亦沒出席協調會議。法官裁定李對公民黨簽署抗爭派「墨落無悔」聲明不知情，未能肯定他是否同意聯署，遂裁定李罪脫。不過，公民黨另一前區議員鄭達鴻被裁定罪成，法官不接納鄭會拿政治前途冒險而與黨承諾否決的立場唱反調。

【案件編號：HCCC 69/22】

（初選案）