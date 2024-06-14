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公屋編配少估算502伙 房委稱因精進工程延誤

【明報專訊】房委會上年度實際編配23,598個公屋單位，較原先估算24,100個少502伙，相差2.1%。房委會發言人解釋，落差是因精進建築的工程延誤，未能如期在上年度終結前入伙，延誤項目包括大埔富蝶邨和深水埗白田邨部分座數，合共4500伙；雖然新建成單位數目下跌，但因回收單位增加，令整體編配數字和原先預計大致相符。

房委會稱，上年度回收約19,700個單位，較預先估算15,600個多26.3%（約4100個）；在政府持續加強打擊濫用公屋措施及有新的資助出售房屋入伙，令公屋回收單位顯著增加。

編配方面，房委會表示上年度獲編配單位的公屋申請者有18,541個，較估算的18,000個多，其餘類別實際編配與估算相若。體恤安置原先估算900個，最終編配328個，房委會稱獲編配個案是經社署推薦，沒拒絕任何推薦個案。此外，初級公務員和退休公務員上年度實際編配495個，較原本1000個名額少逾半，房委會稱是因大埔富蝶邨部分座數未能如期入伙，會在今年度編配。

本年度房委會估算約有30,200個單位供編配，預留1200個安置受政府清拆影響居民，包括古洞北／粉嶺北新發展區、洪水橋／厦村發展區、竹園聯合村和茶果嶺村重建等；另預留300個安置受市建局本年度重建影響的居民。

相關字詞﹕公屋 房委會

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