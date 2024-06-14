示範單位無間格布簾代牆 社協籲增大家庭獨立空間

翻查政府去年2月提交立法會財委會的文件，政府因應社會對簡約公屋造價的關注，將原來267.9億元的估算費用調低8億元，包括減去單位內提供的冷氣機和廚房抽氣扇，以及減去再生能源設施，只提供節能裝置等。

首批兩個項目由「組裝合成」建築法建造，從牛頭角彩興路項目的1至2人和4至5人示範單位可見，即使是大單位，除洗手間和淋浴間外，並無其他間隔牆，牀與牀之間裝用布簾分隔。

社區組織協會副主任施麗珊表示，基層市民一般沒太多資金為單位增加間隔，顧及不少人是一家大細入住，期望政府在日後項目加設間隔牆。房屋局表示，居民可在單位內作簡單間隔，例如用櫃間開，遷出時要還原。

何永賢：有空間一家人開桌吃飯

房屋局長何永賢早前在社交平台稱，為免入住居民要在單位鑽孔，已預設幾個簡約的牆架供居民擺放物品；雖然其他家俬電器不包括在內，項目團隊也在樣板單位作好佈置，讓居民對入伙後如何擺放家俬有一定概念。

何永賢昨稱，簡約公屋有空間讓一家人齊齊整整打開桌子吃飯，而每個項目都預留30%為戶外空間，小孩子可走動玩耍，並設共用設施如溫習室、飯廳、多用途活動室、洗衣地方及商店等。