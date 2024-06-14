簡屋首批4400伙6‧24可遞表 暫定月租740至2650元 4條件優先

8.5萬公屋申請者符資格

房屋局長何永賢昨表示，約8.5萬個公屋申請者符合入住簡約公屋資格，他們下周會陸續收到申請表格，7月15日前交回可獲優先處理。她說，每名申請者底分100，為照顧現居於惡劣居所、健康不佳、家有長者或小童等，以及選擇新界或擴展市區項目的申請者，將獲加分而有更高編配優次（見表二）。

元朗牛頭角兩項目 料明年首兩季入伙

彩興路項目毗鄰彩德邨及多所中小學，距離彩福邨街市、彩德商場及彩雲商場約5至10餘分鐘步程。項目內設小巴站，附近亦有其他小巴和巴士線到彩虹港鐵站，車程約15分鐘。項目樓高19層，設升降機，共提供約2290個單位，當中逾六成是1至2人單位，而3至4人和4至5人單位則各佔一成多，暫定月租分別是1110元、2140元及2650元。

攸壆路項目用地由新鴻基地產無償借出，旁為私人屋苑錦繡花園和資助中學伯特利中學。項目內設巴士總站和小巴站，約需15至20分鐘車程到達元朗市中心、上水及大欖隧道轉車處。項目樓高3層，不設升降機，共提供約2150個單位，約八成屬1至2人單位，約兩成為3至4人單位，暫定月租分別為740元及1420元。

何永賢：家庭多盼市區上學 牛頭角多大單位

何永賢稱，根據過渡房屋經驗，細單位在新界較受歡迎，市區或需多些大單位，可能是因較多有小朋友的家庭希望子女在市區上學，故牛頭角項目安排多些大單位。簡約公屋月租初步參考同區新落成傳統公屋租金約90%，並以現時公屋租金估算，而因應公屋租金一般每兩年檢討一次，簡約公屋租金亦會有所調整。

簡約公屋將透過招標由機構營運和管理，包括協助招租及宣傳，以及提供長者幼兒等社會服務。何永賢說，如項目建成數月後入住率達95%，營運機構將獲額外獎金，否則會扣減表現分數，影響日後其他項目中標機會。她說對這批項目的申請入住率很有信心。

議員：助解燃眉之急 料申請反應熱烈

立法會議員、房委會資助房屋小組委員梁文廣稱，雖然兩項目不近港鐵站，但社區民生配套尚算完善，且現時元朗和觀塘都有不少劏房戶，項目有助他們解決住屋的燃眉之急，料申請反應熱烈。社區組織協會副主任施麗珊引述有意申請的市民稱，簡約公屋租金具吸引力，不介意由市區搬入元朗，但期望來往當區市中心的巴士和小巴班次可加密。

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