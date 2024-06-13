外交部：護港法治捍國安必要之舉

林劍昨點名批評羅冠聰等人長期從事反中亂港活動，惡劣行徑嚴重危害國家安全，損害香港根本利益及衝擊「一國兩制」底線，重申香港事務純屬中國內政，不容許任何外部勢力插手干預。

羅稱護照早已交英內政部沒取回

蒙兆達：港人身分永遠取消不了

部分「指明潛逃者」昨日在facebook先後回應事件，其中羅冠聰發文表示，於2020年在英國申請難民時，已將特區護照交予當地內政部，其後沒取回，形容港府「多此一舉」。劉祖廸則稱自小只得「英國國民（海外）護照（BNO）」，從未持有特區護照，質疑當局如何撤銷一本從未存在的護照。

蒙兆達發文稱，當局可取消其護照，但永遠取消不了他作為港人的身分，「終有一天，我們應得的，都會堂堂正正地取回」。鄭文傑形容港府措施是「象徵性的舉措」，對其日常生活影響甚微，並否認港府指控，強調他在英國活動是為提高國際社會對香港自由和法治侵蝕的認識，而不是危害國家安全。

霍嘉誌和蔡明達在其YouTube頻道「升旗易得道」發布短片，否認曾抹黑或詆毁特區。