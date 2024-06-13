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引23條撤羅冠聰6人護照 禁供資金 鄧炳強：潛逃者獲英包庇 欲影響國安案審判需行動

【明報專訊】政府昨日首度引用就23條立法的《維護國家安全條例》的第89條所賦予權力，對羅冠聰、蒙兆達等6名涉干犯危害國家安全罪行被通緝者，實施撤銷特區護照、禁止他人提供資金等6項措施。保安局長鄧炳強指6人在英國獲包庇，繼續勾結外部勢力從事危害本港和國家安全活動，又試圖影響國安有關案件審判結果，故需採取行動，又呼籲市民勿與他們同流合污。前保安局長葉劉淑儀認為，政府對潛逃者施加限制屬合適和必須，明確顯示立場並警告其他違反《港區國安法》者潛逃會面臨嚴重後果。

政府昨刊憲指明潛逃英國並因涉干犯危害國安罪而被通緝者，作為「指明潛逃者」，包括前香港眾志主席羅冠聰、前職工盟總幹事蒙兆達、有「攬炒巴」之稱的劉祖廸、英國駐港總領事館前僱員鄭文傑，以及霍嘉誌及蔡明達，並對6人施行4項措施，包括禁止提供或處理資金；禁止與不動產相關的某些活動；涉及有關潛逃者合資企業或合伙相關的禁止；撤銷特區護照。當局另向蒙兆達及蔡明達施行「暫時罷免董事職位」；本身是大律師的霍嘉誌則暫被吊銷執業資格（見圖）。

禁與指明潛逃者租樓合伙

暫罷董事職 暫撤執業資格

除獲保安局長特許授權外，任何人向「指明潛逃者」提供資金或經濟資源、出租不動產、成立合資企業等，即屬犯罪，可囚7年，但如租賃合約和合伙協議在措施前簽署，就不受影響。鄧炳強說任何人以任何平台向指明潛逃者提供資金屬違法，呼籲市民避免與6人有金錢或財務瓜葛（詳見另稿）。

鄧炳強指自《港區國安法》及《維護國家安全條例》實施後，英國官員、政客、部分組織及媒體等以歪曲事實抹黑特區政府，以圖破壞本港法治，又試圖影響國安案件審判結果。他引述中國駐英國大使館曾指英國編造個案，以違反英國國安法為名檢控香港駐倫敦經貿辦職員。他說6人在英國繼續勾結外部勢力從事危害香港和國安活動，包括繼續鼓吹分裂國家、顛覆中央政府和作煽動意圖，故需採取行動。

鄧籲避免與6人有瓜葛

對其他通緝者不時檢討

被問為何只針對6人施加限制，鄧重申留意到英國政府等刻意抹黑特區政府，企圖影響國安案審訊，而6人在英國獲包庇繼續危害國安，是適當時候對他們實施措施。至於其他被通緝者，他說會不時檢討情况，有需要時會實施措施打擊潛逃行為。他希望潛逃者拿出勇氣回港，面對法律和司法程序，並非常歡迎他們回港自首，只需與入境處聯絡，該處會發出臨時入境證明。

翻查公司註冊處資料，未見有蒙兆達現時出任公司董事資料，只見2021年時他曾出任「工盟專業進修中心有限公司」公司秘書；蔡明達曾為「金泰豐集團（控股）有限公司」董事，但該公司已於2021年6月解散。

本報記者昨搜尋「大律師名冊」發現沒霍嘉誌名字。被問有否吊銷其執業資格，大律師公會回覆稱基於保密理由及《個人資料（私隱）條例》，不會評論個別個案，而在公會註冊的現任執業會員可在名冊內查閱。據悉，霍無續繳會員年費及續牌。

葉劉指做法必須 料無礙外遊

葉劉淑儀估計潛逃者會獲庇護他們的國家發出短期旅行證件，預期不會回港投案，「相信他們要旅行是無問題」。對於6人均在英國，她認為與早前英國涉港間諜案無關，指法例早於3月通過，政府只是運用相關權力。資深大律師湯家驊認為措施旨在削弱潛逃者資金來源，相信危害國安活動會相應減少；另顯示潛逃者即使逃離本港，執法當局亦不會不了了之，而是用盡方法阻止其繼續危害國安。

另外，前支聯會副主席鄒幸彤等8人早前被指透過facebook專頁「小彤群抽會」，利用「某個將至的敏感日子」持續發布具煽動意圖的帖文，涉違《維護國安條例》。被問對此案相關人等是否有發出行動限制令，包括禁止進出維園，鄧稱根據《條例》，當日對一些行動作出指明行動令。

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相關字詞﹕保安局 港區國安法 維護國家安全條例

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