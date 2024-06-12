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拆局：特首非以「校監」介入 有教授關注院校自主

【明報專訊】政府宣布介入港大校政風波「調查研究」，特首李家超昨早在行政會議前見記者，以至其後政府公布，他聽取教育局匯報後接納建議成立調研小組，李家超均以「特首」身分回應或決定，而非根據外界視為榮譽性質的港大校監身分。有高教界人士認為，風波發酵至今，政府介入幾乎是無可避免，但認為需避免超越「學術自主」的界線。

高教界人士對政府官方身分介入意見不一，有不具名的港大教授認為，李家超本可以校監身分要求港大內部處理問題；但也有大學前高層舉例說，過去時任特首也曾召見國泰高層，認為港大校委會風波演變至今，政府或特首無可避免介入。

小組成員之一包括教資會主席雷添良，該會屬非法定諮詢委員會，負責就本港資助大學撥款及發展向政府提供意見，過去一直被視為是政府及大學之間的緩衝，確保院校內部管理不受政府直接干涉。

校內人：小組人選涉政府 或損公信力

有港大教授說，特首本來可以校監身分在港大內部處理，現在以特首身分介入，難免令人關注院校自主受影響，令事件需更謹慎處理，避免開先例。另一港大中人說，目前小組兩名成員均帶有官方聯繫，一個是官員，雷則由特首委任，關注公信力或打折扣。

不過，有大學前高層說，港大風波發酵至今，反映大學內部機制不能發揮作用，打官司對大學創傷更大，政府介入幾乎是無可避免。不過該人士提醒，是次介入需很小心，避免超越學術自主的界線，並要在顧全各方面子下及早解決。他補充，由於調研小組涉及調查，但港大內部問題涉及管理風格及個人作風，相信進一步調查未必可直接解決問題。

明報記者

相關字詞﹕港大調研小組 港大校委會

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