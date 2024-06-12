教局常秘教資主席調研港大風波 特首晤張翔王沛詩促溝通 提醒「資助有要求」

3目標：釐清事實 協調溝通 提改善建議

李家超昨早出席行政會議前表示，大學要不斷自我完善，如果港大「行政有不當就要改善、重要崗位長期懸空要填補、程序上不清楚要寫清楚，大學的財務要清晰問責」（見表一）。他強調港大屬於香港，「不是屬於校長個人，亦不屬於校委會任何一個人」。

李提4要求 強調港大不屬任何個人

政府昨未有提及王沛詩及張翔會否加入小組；王、張及港大即日未公開回應。雷添良回覆本報表示，小組將盡快展開工作，現階段沒有補充。過去大學涉及重大糾紛或風波，特首均曾根據法定權力，或由大學校董會委任獨立調查委員會調查，當中多有法官或法律界人士參與，不時有校外人士或跨界別代表，今次則由教育局官員及屬非法定諮詢委員會的教資會主席親自處理港大校委會風波（見表二）。

向相關者了解 教局指信息不一致

政府在公布中表示，經教育局向相關人士了解，發現「不同人士提供的信息並不一致，需要釐清事實，並研究處理方法」。教育局遂向特首建議就港大內部運作爭議成立小組調查研究，並獲特首接納，但未進一步披露小組主席身分或職權範圍，亦未提及有否「死線」。當局引述小組的三大目標包括：釐清事實及了解各方問題；協調內部溝通和協助各方配合；以及按調研情况和改善措施分別提出意見及建議，確保大學按教資會《大學問責協議》（見另稿）要求運作並妥善運用公帑。政府稱小組將盡快展開工作，並由教育局及教資會秘書處下設團隊支援。

立法會教育事務委員會主席梁美芬說，希望捲入爭議的雙方透過調研小組這平台處理不同意見，尋求雙贏方案，並令事件降溫。本身是港大校友的行政會議召集人葉劉淑儀說，港大近日的風波某程度上已影響社會對港大觀感，期望小組及早完成調研。她呼籲，在完成調研之前，「相關人士都要冷靜下來，不要再單方面公開發表意見，以免進一步影響香港大學百多年來得來不易的良好校譽」。

李家超說，曾會見王沛詩和張翔以協調溝通，並提醒良好溝通和互相配合的重要，以及政府的資助是有要求的。李又強調，政府對大學的撥款每年以百億元計，公帑必須用得其所，「大學的行政和管治必須符合撥款要求」，並簽署了有關資助的問責協議，內容對管治和發展是有要求的。

梁美芬料目標非「扣錢」

梁美芬表示，看不到調研小組旨在向港大「扣錢」，這也並非最重要，而是要了解來龍去脈及提出解決方案。她表示，小組不是法定調查委員會，最重要是查找事實，也講求效率，相信不會在調研期間再加入新成員。

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