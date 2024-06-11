衛署牙科街症派籌提前至晚八 午現排隊者

有市民滿意安排 有盼增名額

記者昨午約5時到荃灣沙嘴道荃灣牙科診所，當時已有超過20人排隊輪候取籌。市民雷先生下午約2時到達診所排隊，他對改為前一天晚上8時派籌表示滿意，「之前12點派完籌後已經沒有車回家」。經常途經診所的荃灣街坊吳女士亦表示，曾見到有人凌晨兩三點仍在診所外，因深夜交通不便，翌晨又要回到診所，部分市民只能通宵等候。

首次排隊取籌的外傭Desta估計自己已蛀牙數個月，但因為之前派籌時間「太晚」令她沒有機會取籌。僱主告知她新安排後，她昨午3時便前來排隊，稱「終於都有機會睇牙」。

市民梁小姐則認為，將派籌時間提前至晚上8時對她幫助不大，「今日要來取籌，到了第二日又要再來，還是要花兩日時間」。她又稱試過提前數小時到達診所，卻發現已派完全部籌號，希望政府日後能夠提供更多牙科街症服務名額。

20分鐘派畢42個籌號

市民坐在貼有籌號的位置即被視為排隊，至晚上8時工作人員登記其個人資料並派發表格後即可離開，並需於今日上午指定時間回到診所。工作人員約花了15分鐘為輪候者完成初步登記，最終於約8時20分派畢全部42個籌號。

負責派籌的職員陳先生表示，中午12點到場時已經有人到來排隊，又認為前來取籌者沒有明顯多過新安排前，「可能因為是新安排第一日，很多人還不知道更改了時間」，早前診所外亦已張貼告示宣傳新安排。