數據資料不離港 免地緣政治影響

數據存取方式使用

可裝工具分析 審批後可帶走成果

香港基因組中心營運主管（生物信息事務）于浩聰說，數據庫載有病人基因數據、樣本、臨牀數據和生物信息分析結果，日後研究團隊經中心審核後可使用，而團隊可安裝和匯入分析工具協助處理數據，完成研究後經審批可帶走成果，但不可帶走數據庫的數據。

鍾侃言稱，中心會審核研究團隊可用的特定數據，並在平台設立「房間」存放，再開放科研團隊進入「房間」分析數據。他說有關做法是國際趨勢，確保數據儲存在港，以免受地緣政治影響，並符合各地法例要求。

香港基因組中心行政總裁羅思偉說，數據庫首階段開放予本地大學等合作伙伴，合作伙伴以往與中心合作時，其研究項目已被審核過，故不難通過使用數據庫的審核；至於將來其他研究團隊或私營企業，則須由中心另設的臨牀倫理委員會審批。