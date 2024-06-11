明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

要聞

基因組中心開放數據助大學科研 曾尋得嬰兒病因「可自癒」免換肝 中心盼造福病人

【明報專訊】本港一名初生嬰兒持續肝功能異常，卻無法確定病因，肝臟移植本是唯一續命方案，轉介香港基因組中心後才確診一種可自行痊癒的罕見遺傳兒童肝病，經悉心照料後逐漸康復，免卻開刀換肝之苦。由政府成立的香港基因組中心正建立本港首個大型基因組數據庫，今年中新設立數據研究平台並制定流程，擬下半年開放予本地大學等合作伙伴使用數據庫作科研。

明報記者 張逸羲

香港基因組中心行政總裁羅思偉說正參考海外經驗制定收費政策，最快2026至2027年開放予更多私營企業可用數據庫，推動本港科研之餘，更可造福病人。

目標明年蒐4萬人免費測序 建數據庫

醫衛局轄下的香港基因組中心2021年起全面運作，透過香港兒童醫院等7間伙伴醫院招募合適病人及家人，目標最遲明年為來自2萬個家庭的4萬至5萬名參加者，免費做全基因組測序，以尋找病因和制定個人化治療方案，並建構基因組數據庫。

中心截至上月招募了3.1萬人，涵蓋未能確診病症、與遺傳有關癌症，以及與基因組學及精準醫學有關個案，數據庫數據量已近4000TB，相當於3萬部128GB的智能電話。

中心改寫了不少病人命運，包括一名未滿1歲的嬰兒，嬰兒出生後持續出現高膽紅素和肝功能失調，經肝膽腸掃描及膽管造影檢查均未能確定病因，接受膽管閉塞手術後仍未好轉，只好安排輪候肝臟移植。嬰兒其後獲轉介至中心，經快速基因測序後確診「JAG1」基因變異引致的「阿拉吉歐症候群」。

香港基因組中心首席醫務及科學總監鍾侃言說，文獻顯示八成「阿拉吉歐症候群」患者的肝臟會自行痊癒，遂建議安排跨專科團隊照料和監察該嬰兒，結果不出所料，嬰兒逐漸好轉，免卻接受移植帶來的風險。他稱中心分析其父母基因組發現並無JAG1變異，反映該嬰兒出現基因突變，而非遺傳所致，有關資訊對該父母決定是否再生小孩有重要影響。

最快26/27開放私企可用 研收費政策

中心今年內將共享數據庫的去識別化數據，羅思偉稱中心近期成立數據研究平台，並制定數據使用流程，擬今年下半年優先開放予本港兩間大學醫學院等合作伙伴，透過登入平台使用數據庫特定資料（見另稿），最快2026至27年開放讓其他私營企業申請，經審批後可使用。被問會否向私營企業收費，他說正着手釐定收費政策，將參考英國等地經驗，未有定案。

中心實驗室採用的單方向流程取得國際認可，所有樣本由接收、提取DNA至化驗和分析都「不走回頭路」，免樣本混雜污染。羅思偉透露，有大型跨國醫藥公司已主動接觸尋求合作，但非有意使用中心數據庫，而是看中其實驗室規格，冀外判基因組測序和分析工作予中心，以加快藥廠臨牀試驗。

國際藥廠洽合作盼外判工作加快試藥

鍾侃言稱國際藥廠研發新藥後，會希望分析在亞洲是否有效，中心則可協助分析本地基因會否影響藥效或增加副作用，有助令新藥更快在港推出。

中心截至2024/25年度共獲政府撥款12億元運作，首個策略計劃明年屆滿。羅思偉稱已用7億元經費，有信心完成收集4萬至5萬個樣本，並正與醫衛局釐定下一個5年計劃，方向圍繞增加招募渠道、擴大數據庫及開放數據合作。他稱據海外經驗，基因組數據庫至少須有16萬至20萬個樣本才有競爭力，最好達50萬個，並冀在基因測序常規化後，中心長遠達至自負盈虧。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

相關字詞﹕醫療創新樞紐 鍾侃言 羅思偉 醫務衛生局 基因組醫學 基因組 香港基因組中心 香港基因組計劃

上 / 下一篇新聞