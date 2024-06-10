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批黑箱作業 校監崔康常4人辭任正生會董事

【明報專訊】基督教正生會董事會決定下月7日起暫停正生書院運作，身兼正生會董事的書院校監崔康常昨日接受電台訪問時透露，他與另外3名董事已於上周五辭任董事。他稱前董事林希聖和陳兆焯雖已辭任，並已由9人組成新董事會，但新董事會仍受林、陳二人控制，批評董事會黑箱作業、運作不合規矩。

翻查公司註冊處資料，基督教正生會有限公司去年有5名董事，包括林希聖和陳兆焯，部分董事今年1月被捕後已辭任，3月起陸續再委任9人為董事，包括崔康常，林、陳二人則於4月12日辭任原董事。

指新董事會仍受林陳二人控制

崔康常昨稱，兩人辭任後仍以視像方式出席學校會議，包括上周議決書院停運的會議；他認為，新董事會中有5人仍按林希聖意見工作和投票，架空董事會權力，他批評新董事會運作不合規矩，並曾向禁毒專員提交虛假議程，訛稱已議決不會將英、美子公司資金轉回香港。

對於董事會日前發聲明，提到停運是基於資金被凍結和遭拖欠，更稱一直積極配合調查，讓戶口解凍並恢復運作，崔康常稱，董事會4月已通過決議更改戶口持有人冀解凍戶口，他一直追問進展但不獲回覆。至於董事會聲明指控政府拖欠款項，崔指他從未看過相關文件。

政府前晚深夜發聲明反駁稱，無部門拖欠正生會任何款項，強烈譴責該會的聲明企圖混淆視聽，該會不但沒做好管理工作，更將責任諉過政府部門。

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