民署：議程會議紀錄可諮詢中心查詢

不網頁公布 稱安排行之有效

被問為何不在網頁公布會議資料及委員的利益申報，民政總署表示，總署網頁一般載列較常用的資訊，其他資訊可向各區民政諮詢中心查詢和索取；又指安排行之有效，而委員得悉會議討論的事項與其利益可能有衝突時，便應披露有關利益，相關利益申報個案會記錄在會議紀錄內。

據了解，有分區委員會的會議常規列出四部分規定，分別為一般程序、討論事項、決議程序，以及公眾人士旁聽會議規定，並規定會議法定人數為該會委員的三分之一，會上討論的事項需符合職權範圍，委員提案需於會前14個工作日向秘書處提出，表決時主席可據大部分委員意見決定表決方式；又規定公眾包括傳媒如欲旁聽，需會前最少兩個工作天通知秘書處，以便安排。

另外，委員有利益申報指引，列明每名委員均有責任視乎情况判斷是否需申報，但亦稱「不可能」界定或闡述所有需要申報的情况，故列出5項可能有利益衝突的情形供參考，包括委員「與某些機構的友好關係」也可能要申報；其後主席需裁決委員可否表決、旁聽或離席，如有直接金錢利益，秘書處更可停止分發有關會議文件，委員如收到相關文件亦需通知並退回秘書處。