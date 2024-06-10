明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

要聞

荃灣北分區會首會議 民政代表提醒有公眾旁聽

【明報專訊】本報記者上周以市民身分旁聽荃灣北及北區鳳水分區會議，兩會各約一小時長。主持荃灣北會議的民政處代表會前特別提醒委員有公眾旁聽，會上約兩委員曾就議程事項發言。鳳水分區會討論上屆該會募捐戶口詳情的財務報告，會後記者嘗試查閱上次會議紀錄，在場民政處職員稱在該處諮詢中心可查閱，惟中心職員稱當日無法查閱。

記者旁聽兩會 各長一小時

荃灣北及北區鳳水分區會均開放公眾，可即場旁聽。荃灣北分區會首次會議於上周二舉行，公眾旁聽前要填表登記姓名、電話等。會議開始前主持的民政處代表提醒，「今日我哋有一位公眾人士旁聽我哋呢個會議嘅」，有委員隨即轉頭望向坐在公眾席的人，主持其後逐一介紹列席的政府部門、邀請在席委員自我介紹、當區民政專員致辭；再向委員頒發委任證書，上述事項花逾20分鐘，跟着處理該會正副主席、活動工作小組正副召集人選舉，處理完有關事項，主席宣布休息10分鐘，再處理餘下的部門匯報，包括民政處介紹大廈管理專業顧問服務計劃、警務處宣傳「防騙視伏」應用程式、廉署代表介紹區內反貪宣傳活動。

北區鳳水分區會上周四召開第二次會議，該會提供傳媒與公眾填寫的兩款登記表格，傳媒需填寫代表機構與員工編號，旁聽者需先閱覽會議常規才可進內，內容包括旁聽會議規定，如列明座位先到先得。

會後往查閱會議紀錄

職員着等 後稱當日未能閱覽

該次鳳水分區會處理委員提案後，有財務報告環節，秘書處表示該會上屆有一個銀行戶口用作收集「地區賢達的贊助款項」，早前花約13萬舉辦「鳳水分區足球推廣同樂日」後，近8000元結餘將撥捐慈善機構，其後會關閉戶口，並建議本屆正副主席聯同工作小組正副召集人開設新聯名戶口，收集及處理有關贊助款項。

會後記者以市民身分向民政處職員提出想查閱上次會議紀錄，獲告知可在樓下諮詢中心查閱。記者到中心查詢，中心職員告知紀錄剛在會上通過，要待上級處理才可閱覽，着記者等候半小時再致電中心，了解是否已可查閱。半小時後記者致電中心，職員着記者再等候15分鐘，或往後再查閱，其後記者再致電，獲告知當天未能閱覽。

相關字詞﹕滅罪委員會 防火委員會 分區委員會 三會

上 / 下一篇新聞