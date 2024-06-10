荃灣北分區會首會議 民政代表提醒有公眾旁聽

記者旁聽兩會 各長一小時

荃灣北及北區鳳水分區會均開放公眾，可即場旁聽。荃灣北分區會首次會議於上周二舉行，公眾旁聽前要填表登記姓名、電話等。會議開始前主持的民政處代表提醒，「今日我哋有一位公眾人士旁聽我哋呢個會議嘅」，有委員隨即轉頭望向坐在公眾席的人，主持其後逐一介紹列席的政府部門、邀請在席委員自我介紹、當區民政專員致辭；再向委員頒發委任證書，上述事項花逾20分鐘，跟着處理該會正副主席、活動工作小組正副召集人選舉，處理完有關事項，主席宣布休息10分鐘，再處理餘下的部門匯報，包括民政處介紹大廈管理專業顧問服務計劃、警務處宣傳「防騙視伏」應用程式、廉署代表介紹區內反貪宣傳活動。

北區鳳水分區會上周四召開第二次會議，該會提供傳媒與公眾填寫的兩款登記表格，傳媒需填寫代表機構與員工編號，旁聽者需先閱覽會議常規才可進內，內容包括旁聽會議規定，如列明座位先到先得。

會後往查閱會議紀錄

職員着等 後稱當日未能閱覽

該次鳳水分區會處理委員提案後，有財務報告環節，秘書處表示該會上屆有一個銀行戶口用作收集「地區賢達的贊助款項」，早前花約13萬舉辦「鳳水分區足球推廣同樂日」後，近8000元結餘將撥捐慈善機構，其後會關閉戶口，並建議本屆正副主席聯同工作小組正副召集人開設新聯名戶口，收集及處理有關贊助款項。

會後記者以市民身分向民政處職員提出想查閱上次會議紀錄，獲告知可在樓下諮詢中心查閱。記者到中心查詢，中心職員告知紀錄剛在會上通過，要待上級處理才可閱覽，着記者等候半小時再致電中心，了解是否已可查閱。半小時後記者致電中心，職員着記者再等候15分鐘，或往後再查閱，其後記者再致電，獲告知當天未能閱覽。