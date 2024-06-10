三會旁聽規例不一 議程未上網 民署：除個別議程需閉門討論 其他公開

明報記者 劉思昆

民政事務總署上周回覆本報查詢，稱18區防火會已全部舉行首次會議；分區會及滅罪會各有1區將於本月內召開首次會議，而按現行安排，市民如欲旁聽可透過民政處諮詢中心，或三會秘書處作預先安排，如盼即場旁聽，旁聽席仍有餘位的話，秘書處亦可酌情安排。

屯門防火會覆稱不設旁聽

本報記者以市民身分，由4月起至上周五（7日）致電各區三會網頁上的聯絡電話，查詢可否旁聽及相關手續、會議日期等，截至昨日，各區共107個委員會中，撇除部分熱線未能聯絡上，有43個委員會的職員表示可旁聽，而屯門防火會回覆查詢稱該會不設旁聽，議程及會議日期亦不會放在諮詢中心或該會網頁；屯門滅罪會只可旁聽部分會議。部分委員會職員的回覆，與民政總署其後回覆本報的說法有差異。

預約安排不盡相同

有需一周前致電

在43個回覆可旁聽的委員會，撇除6個未能回覆具體程序，以及只開放部分會議的屯門滅罪會，餘下各會的安排不盡相同，如需預約的17個會議中，南區東分區會要求市民一周前致電諮詢中心預約；南區南、西及北分區要求會前3日致電秘書處，或相關負責人預約。各區需填寫的登記資料亦不同，舉例沙田圍分區，除要求公眾人士提供姓名等資料外，需填報會否錄影或錄音，亦需閱覽一份聲明及簽名核實。

各區三會的熱線亦非「一線通辦」，有15區的分區會、滅罪及防火會網頁，各列出同一熱線電話號碼，但致電後發現至少8區均未能全部回覆該區三會的查詢，如沙田有6個分區會，滅罪及防火會各一，網頁上均顯示同一電話號碼，記者致電後獲職員告知，有關查詢並非由該熱線負責，職員其後分別給予8個電話號碼，着記者可致電查詢。

記者以市民身分致電其中一區三會網頁上的電話，詢問旁聽安排及會議日期，有職員反問記者何日較空閒，可留下聯絡電話，如該日有會議再通知。記者致電另一區網頁熱線電話，獲告知可轉致電另一個電話查詢，再接聽者說自己並非負責三會的職員，反建議可致電網頁上的熱線電話，或發電郵查詢，但記者至今仍未能透過電話或電郵獲取該區三會的會議資訊。

有委員稱兩年未見人旁聽

料不設旁聽因資料不宜公開

連續兩年擔任屯門大興及山景分區委員的莊豪鋒說，他兩年內開了約10次會議，或因會議內容對公眾不太吸引，均未見有公眾旁聽。被問是否有了解同區的滅罪會及防火會為何會告知只可旁聽部分內容或不可旁聽，他表示無特別了解，但推測如滅罪會或涉及當區一些詐騙等案件資料，防火會或涉及大廈的突擊搜查資料，故未必適合公開。

莊豪鋒又稱，如在網頁上載議程或會議日期等資訊會「更好」，但認為現時市民如有興趣旁聽，打電話到相關熱線，以他自身的經驗「回覆得都快」。對於各區網頁上的熱線電話或非可直接獲得會議資訊，他建議可設一個查詢電話的「總線」方便旁聽者。

政府4月1日宣布，委任1937人、536人及526人為新一屆分區委員會、地區撲滅罪行委員會及地區防火委員會的委員，任期兩年。

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