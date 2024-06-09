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多區活化「渠」變「河」 環團：減熱島效應

【明報專訊】為配合早期城市發展，香港部分天然河流的中游和下游被「渠道化」（channelization），主要用作防洪，渠道工程包括把彎曲天然河段拉直或改劃水道路線，挖深和擴闊河牀以增加水容量，以及用石屎覆蓋成「暗渠」。不過近年政府提出推動「親水文化」和「活化水體」，宣布多個市區明渠活化計劃，令多條「渠」復活成「河」。

本港第一條市區「綠化河道走廊」是啟德河，原稱啟德明渠，長2.4公里，是東九龍主要排洪渠道之一。政府2005年曾計劃覆蓋明渠，但遭地區和保育團體反對。經渠務署廣泛公眾諮詢，歸納意見並重新設計方案，包括提高排洪能力、放棄覆蓋明渠，活化啟德河，展示水體，並在河岸兩旁栽種合適植物及美化河壁。工程歷時8年，2018年竣工。

2019年《施政報告》提出「河畔城市」概念，渠務署亦宣布多個市區明渠活化計劃，包括大圍明渠、佐敦谷明渠、火炭明渠，旨在保持排洪能力同時園境美化，活化成優美水體，提供休憩空間，讓市民觀賞及進行近水活動。其中佐敦谷明渠於2022年4月啟用，改名佐敦谷水道；另兩項目暫定今年第三季動工，2029年第四季竣工。

綠色力量總監鄭睦奇表示，在市區引入藍綠建設，能作為高樓之間的通風走廊，有助調節微氣候，減低熱島效應，讓行人更舒適。現時香港有不少被石屎覆蓋的明渠，陸認為若一直蓋着會增加維修困難，例如渠道結構性損耗。

（城市保育）

相關字詞﹕活化水體 親水文化 明渠 啟德河

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