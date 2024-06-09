花墟城市水道明渠變「水景」 市建稱顧及水質 學者：不接受以假當真

有關注重建的團體認為市建局「走數」，違規劃原意，有建築學者稱不接受以假當真，令市民未能體驗水道真確性（authenticity），環團則稱植物和水體如河道可散熱及改善熱島效應。有區議員則認為水景是各種考慮下折中辦法。

明報記者 李淑瑤

局方：將建於昔日明渠之上 具體設計與康署商

市建局回覆稱，擬建的城市水道設計走線會在昔日明渠之上，即沿花墟徑及水渠道方向由東北至西南延伸，水道闊度亦會參考昔日明渠。設計方面，水道將設置不同水景及配以綠化景觀，達至藍綠元素俱備，活化地區形象。市建局將在項目詳細設計階段，與負責管理公園的康文署商討具體設計事宜。

市建局2021年完成油旺研究，其中一個核心發展節點是興建「旺角東水渠道城市水道」，擬議重開彌敦道至界限街一段現時的鋪面渠，渠道由花墟徑經太子道西延伸至彌敦道，成為鬧市中的「城市水道」 ，並建議在周邊規劃其他休憩空間走廊配合該水道，包括在旺角道遊樂場位置興建「城市中心公園」，以及花墟徑用地改劃為「水道公園」。

副財政司長黃偉綸任發展局長時，曾在油旺研究公布後邀市建局行政總監韋志成到花墟徑拍片介紹市區更新計劃。韋志成在片中稱，花墟徑的蓋封明渠上方已進行綠化工程，市建局建議重新開放明渠並改建成城市水道，而旁邊的界限街一號體育館、二號體育館及界限街遊樂場，日後整幅土地會興建大型水道公園。黃偉綸回應稱，現在這裏都美觀，相信將來（項目落成後）會更加美麗。

韋志成又稱，公園地下會設300多個車位的停車場，上蓋將建新運動場，旁邊會有新的政府綜合大樓，水道兩旁會有高層建築和低層精品商業街和住宅發展。他說，水道公園將令花墟及周邊地帶煥然一新，在旺角煩囂環境中提供一個消閒康樂好去處。

今年3月，市建局公布洗衣街／花墟道發展計劃，文件顯示城市水道不再是重開明渠，而是在渠上方「建設城市水道」，水道周邊設施則與原方案相若。

本研社批走數違規劃原意 區議員：折中辦法

曾研究活化啟德河的港大建築學系客座副教授鄭炳鴻表示，「水景」和活化水渠有根本上的分別，是個未完全投入（not committed）的項目，不接受以假當真，又認為市建局應勇敢解決技術問題。他稱花墟徑的蓋封明渠鄰近花墟，可參考荷蘭水上花卉市場，營造城市浪漫氛圍。

本土研究社成員陳劍青表示，當初市建局以重開明渠的城市水道作為重建計劃噱頭，「講到好似好吸引」，如今未展開計劃卻先「走數」，有違規劃原意。陳又認為，若只是水景不必勞師市建局進場搞，現在「不藍不綠」，建議諮詢當區持份者意見。

民建聯油尖旺南區議員葉傲冬表示，若為打開水渠而造成衛生和安全等問題是不理想，用水景代替是較好方案。

市民：原幻想仿效韓國清溪川 少許失望

在花墟道清潔街道10多年的何工友，曾親睹這條「大坑渠」慢慢被石屎覆蓋，憶述當時很多人投訴臭味，封頂後便不再傳出異味。街坊鄧先生也見過未封蓋的明渠，認為現時綠化後也很美觀，沒必要建「假水道」。另一市民盧女士認為，原本幻想能仿效韓國清溪川活化明渠，對於人造水景有少許失望。

政府2005年曾宣布計劃在10年內覆蓋16段明渠，包括長約210米、闊6.6米的花墟道明渠，以改善生活環境。

3古樹名木保留融入水道公園園境設計

另外，發展計劃有3棵載於《古樹名木冊》的古樹，包括細葉榕、垂葉榕及假菩提樹（見表）。市建局稱，項目範圍內的3棵古樹名木及4棵石牆樹，都會保留並融入水道公園園境設計。

（城市保育）

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