加快第二市場流轉 招國偉倡未補價業主 可再申購資助屋換樓

指現政策轉售居屋機會成本大

招國偉表示，現時資助房屋第二市場流轉較單向，購買此類單位的業主或前業主，在轉售後由於不再符合申購任何資助出售房屋的資格，須轉向私人住宅市場，因居屋與私樓比較售價有一定折扣，對業主而言轉售居屋單位是有較大的機會成本。

招提到房協現行「長者業主樓換樓先導計劃」，容許長者業主在轉售單位後，可選購另一個未補價單位，政策目標是希望為年長業主提供單位流轉的機會；惟房協未補價單位數量不多，成效未顯著，反觀房委會轄下未補價單位較多，有條件探討有關計劃的可行性。房協昨回應查詢稱，截至今年5月底「長者業主樓換樓」計劃累計收到27宗申請，23宗完成審批獲發交易許可證，11名業主售出原有單位，其中一人購入另一居屋單位。

黃碧如表示，現時《房屋條例》有關檢討公屋租金的原則和基礎，是經各方持份者和社會公眾充分討論而得出的共識，房委會須遵守，各方亦應尊重。她說房委會考慮應否行使權力寬免租金前，須考慮本身財政能力，確保房委會財政健全。