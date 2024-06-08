房署循內地查何太資產 房會委員拋橋嚴打公屋濫用

羅淑佩昨早在港台節目《千禧年代》稱，房署今年4月向逾25萬個住滿10年的公屋租戶派發「富戶政策」申報表及「居住情况」申報表，5月31日限期過後仍陸續收到租戶交回；截至周三（5日），署方已收回約22.2萬份、即約88%申報表，下周起將陸續發信要求未交表住戶盡快交回，並以書面解釋遲交理由。她透露，自申報期起已收回逾1200個單位，涉及住戶主動交回及當局一直跟進線報的單位。

遲交表愈認真查 無合理解釋收單位

羅說，過往亦有住戶遲交表，提醒愈遲交表會愈認真檢查是否有可疑。她稱署方會透過上門、電話、電郵等方法聯絡未交表住戶，留意他們是否故意忽略，抑或是長期不在單位中。若遲交表住戶有合理解釋及可提供證明，署方會接受，否則會假定無意繼續租住，將發出收回單位通知書。她透露，今年10月及明年10月會要求全長者戶申報居住情况，至於會否要求他們申報資產及住宅物業，她說要小心處理。

羅淑佩指何伯事件高調 不查不妥

羅淑佩在商台節目《在晴朗的一天》回應「何伯」事件，她稱明白市民關注有關個案，而當事人十分高調，若房署不調查，社會大眾會覺得不妥。她提到，當局若收到舉報有住戶於內地擁有資產，就會向內地當局求助及確認。

黃碧如倡設定罪附加處分

違規出租公屋刑事化

身兼房委會資助房屋小組主席的黃碧如昨在房委會大會上，引述會方過去6年的新聞稿稱，一般情况下拒交申報表或作虛假陳述個案，犯法的租戶只被罰款，即使判監，絕大多數亦獲緩刑，只有兩宗需即時入獄。她建議房委會增設附加行政處分，針對被定罪的公屋租戶，例如除5年內不可再申請公屋外，日後再申請時，其輪候時間會較一般申請者長一段特定時間；另針對對情節嚴重個案，除根據《房屋條例》檢控，也可考慮根據其他懲罰較嚴厲的刑事條例提出交替控罪。

針對違規出租公屋圖利個案，黃促請房委會檢視有否條文可供當局檢控相關違規行為，「如果有必要的話，我建議房委會考慮將相關行為刑事化，以增加阻嚇力」。

彭韻僖倡檢視省減收樓上訴程序

身兼房委會投標小組主席的彭韻僖不點名稱，最近一名老翁與公屋戶結婚，因家庭糾紛上電視節目，並自揭擁450萬元巨款積蓄。她樂見房署表明調查，形容正是宣傳打擊濫用公屋的時機。她認為審查上仍有調整空間，建議房署積極與不同部門合作查核住戶情况，包括是否有人以他人名義持有公司或海外資產等。彭亦留意到上訴委員會過去3年間處理涉及遷出通知書的個案持續上升，考慮到審理時間會直接影響收回上訴失敗個案公屋單位的時間，建議檢視上訴的法律程序可否省減，以加快審理。