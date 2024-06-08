正生會稱凍戶難支薪 書院停運 校監指說法不合理 政府轟陳兆焯等惡意炮製

正生會行政總裁李國基致函書院員工稱，該會近月面臨重大挑戰，警方凍結他們的銀行帳戶，儘管他們盡了最大努力，仍未能重新開通這些帳戶，大大限制了其資金和資源，無法繼續支薪，「在這種情况下要求你們繼續留任是不切實際的，欠員工的薪金會累積到難以處理的程度」，因此作出暫停學校運作的艱難決定，7月7日起生效，會方將盡快結清所有薪資和遣散費。對於書院停運，林希聖昨回覆本報短訊查詢稱「不在其位不評其政」，着本報向李國基查詢。李未有回應。

現有8師10生 7‧7停運

崔康常說，正生書院的銀行帳戶僅有約10萬元，會用作水、電、煤和學生伙食費用，未能估計餘額可足夠支撐學校繼續營運多久，現時學校仍有8名教師及10名學生，不少教師已陸續辭職，其中署理校長早於5月6日辭職，目前學校並無校長或署理校長，留下的8名教師亦不足夠維持原有教學，「有些科沒有（老師）」。被問到餘下學生將如何安置，他稱教育局、禁毒處等部門會安排。

政府稱禁毒基金已破例撥180萬

不應為惡意行為長期「埋單」

特區政府昨深夜發稿，強烈譴責林希聖、陳兆焯和正生會「惡意炮製此次所謂停運事件」，指他們將不願意解決營運資金的問題諉過於人，行徑不負責任。政府表示，正生會至今未能解決自身問題並肩負對員工發放薪酬的責任，禁毒基金今年3月已破例撥出一筆逾180萬元的應急援助金以解學校燃眉之急，幫助要應付公開試的同學完成學業；林、陳等人執迷不悟，多次以不同借口阻礙調撥銀行帳戶內的資金予正生書院維持運作。政府又稱，由禁毒基金長期為林、陳等人的惡意行為「埋單結帳」並不合乎公眾利益，亦會助長在逃者繼續其不負責任行徑。

禁毒處統籌部門協助學生

政府表示，禁毒處聯同教育局和社署月前已聯絡所有正生書院學生的家長和監護人，了解學生需要，並為他們提供合適升學等方案；禁毒處將繼續統籌相關部門，為學生提供最適切協助及安排。政府十分重視戒毒治療和康復服務，不會受正生書院停運影響。

積金局表示，正生書院未為約20名員工繳交今年2月至4月的強積金供款及附加費，涉款共約21萬元，局方會代受影響僱員追討，暫未接到書院僱員投訴。勞工處表示，如僱員被拖欠工資及其他僱傭權益，應盡快向勞資關係科分區辦事處提供資料。

立法會議員鄧家彪說，根據僱傭條例，如僱主「明知無錢再出糧」，依然要求員工工作屬違法，如受影響人數少於20，或毋須經勞資審裁處，可直接到勞工處追討。他稱有些招收特殊教育需要（SEN）學生的學校，可協助分流和編配正生書院學生。他說，如有其他團體承辦正生書院的服務是好事，教育局需正視有關問題，確保銜接妥當。

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