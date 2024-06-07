盧寵茂指無煙世代措施爭議大 陳肇始促堅持

任內不推？ 盧：不會說一定不

新西蘭早前通過法案禁止向2009年後出生者賣煙，去年撤回。被問現屆政府任內是否不會推行無煙世代措施，盧寵茂稱「我不會說一定不會」，中期措施在2026年後才探討，「所以長期政策，會是一個更長遠措施」。他說不單有考慮新西蘭情况，亦有考慮世界各地經驗。

現任港大護理學院教授的陳肇始稱，她理解需考慮更多數據和其他地區做法，惟長遠必須推行「無煙世代」措施，不應從此被忘記。她舉例，全煙害警示包裝曾於澳洲引起法律爭議，最終政府獲裁定合法，其後其他地方、包括本港考慮實施類似措施，「愈厲害、愈有效的措施，通常愈大挑戰」，要迎難而上。

贊同排隊禁煙 煙稅首重「年年加」

至於其他控煙措施，陳認同政府先從「low-hanging fruit（易推措施）」着手，她理解禁止「火車頭」等需時研究，否則難以執法。陳稱過去逐步將禁煙區擴至更多公共運輸交匯處，擴展較慢且法例有灰色地帶，認為「排隊禁煙」是聰明的解決方法。被問到禁向未成年者提供煙草會否難執法，她說在私人處所分享香煙不易被識別，惟措施目的是發放明確信息，讓市民知道向兒童提供煙草是錯。

政府將煙草稅與世衛建議水平等掛鈎的機制列為長期措施，陳說以往經驗顯示煙價與戒煙意欲有直接關係，設機制可提供稅率框架，卻欠缺彈性，「想好大力去加稅，機制都會框住」，最重要是繼續「年年加」。她亦建議加強基層醫療戒煙服務，醫護也有責任減低二手煙禍害，建議醫院護士主動向病人查詢是否煙民及向住院兒童了解家人吸煙情况。