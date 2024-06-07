「白牌煙」執法有困難 擬引完稅煙標籤制

上調私煙罰則 最高可囚7年

政府亦擬修訂《應課稅品條例》，規定售價低於煙草稅的煙草產品須證明已課稅。何珮珊說，海關雖全力打擊私煙，但執法存困難和挑戰，特別是白牌煙在法例上無定義，泛指不太流行的香煙品牌，煙包有健康警告字眼，但以低價或低於煙稅價錢出售，因進口證無綁定相關香煙批次，包裝無標記辨識，不法分子藉此冒充已完稅香煙，令蒐證有困難。

何珮珊稱，海關檢獲白牌煙數量佔整體檢獲私煙量由去年5%增至今年首5個月的17%，顯示需更有效措施處理。醫衛局長盧寵茂則表示，市面上以低於煙稅價錢出售的香煙可假定為白牌煙。

何續說，2020年起私煙檢獲量明顯增，屬海關改變執法策略和加強執法的成果，當年未增煙稅，故每年檢獲量與該年有否增煙稅無直接因果關係；檢獲私煙除供應本地，部分暫存香港後轉運至鄰區，故私煙檢獲量增不一定代表流入本地市場的私煙增。

有意見認為加煙稅後令私煙市場更活躍和香煙稅收減少，何反駁指去年社會復常和全面通關後錄得29.72億支已完稅香煙，較新冠疫前33.74億支減少12%，減幅與相關年份吸煙率跌幅相若，去年香煙稅收比2019年增兩億元，故「因加得減」不成立。