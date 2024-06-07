明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

要聞

「白牌煙」執法有困難 擬引完稅煙標籤制

【明報專訊】海關關長何珮珊昨日稱近期「白牌煙」有普及化趨勢，但執法有困難。為增執法成效，政府擬推行的部分短期控煙措施着墨於加強打擊私煙，包括引入完稅煙標籤制度，識別已完稅和未完稅煙，正做顧問研究，亦擬提高私煙相關罰則，由最高可罰100萬元及監禁兩年，上調至可罰200萬元及監禁7年，並將罪行列入《有組織及嚴重罪行條例》，可凍結與犯罪有關資產。

上調私煙罰則 最高可囚7年

政府亦擬修訂《應課稅品條例》，規定售價低於煙草稅的煙草產品須證明已課稅。何珮珊說，海關雖全力打擊私煙，但執法存困難和挑戰，特別是白牌煙在法例上無定義，泛指不太流行的香煙品牌，煙包有健康警告字眼，但以低價或低於煙稅價錢出售，因進口證無綁定相關香煙批次，包裝無標記辨識，不法分子藉此冒充已完稅香煙，令蒐證有困難。

何珮珊稱，海關檢獲白牌煙數量佔整體檢獲私煙量由去年5%增至今年首5個月的17%，顯示需更有效措施處理。醫衛局長盧寵茂則表示，市面上以低於煙稅價錢出售的香煙可假定為白牌煙。

何續說，2020年起私煙檢獲量明顯增，屬海關改變執法策略和加強執法的成果，當年未增煙稅，故每年檢獲量與該年有否增煙稅無直接因果關係；檢獲私煙除供應本地，部分暫存香港後轉運至鄰區，故私煙檢獲量增不一定代表流入本地市場的私煙增。

有意見認為加煙稅後令私煙市場更活躍和香煙稅收減少，何反駁指去年社會復常和全面通關後錄得29.72億支已完稅香煙，較新冠疫前33.74億支減少12%，減幅與相關年份吸煙率跌幅相若，去年香煙稅收比2019年增兩億元，故「因加得減」不成立。

相關字詞﹕私煙 何珮珊 海關

上 / 下一篇新聞