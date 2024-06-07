控煙10短期措施 爭年內交立會明年推 涵禁排隊時吸煙禁加味電子煙 盧寵茂：禁「火車頭」2026後探討

【明報專訊】本港去年吸煙率9.1%，目標明年降至7.8%。政府昨日公布控煙諮詢結果，提出10項短期措施包括禁止排隊時吸煙、禁止加味煙，爭取今年底向立法會提交修例建議，明年落實執行，禁止管有另類吸煙產品則另定生效日期。醫衛局長盧寵茂稱禁止俗稱「火車頭」的邊走邊吸煙等多項中期措施會待2026年後探討，未提長遠措施時間表。前食衛局長陳肇始認為達至無煙香港必須有時間表，促全面落實所有措施，吸煙與健康委員會期望政府探討中期措施時一併界定長遠路線圖。立法會批發及零售界議員邵家輝則認為落實無煙城市須顧及本港國際大都會形象。
上屆政府前年着手籌備控煙公眾諮詢時提出，擬推全面禁煙時間表及路線圖。政府昨提出10項短期控煙措施，預計2026年後審視成效並探討中期措施，長期措施未提時間表。盧寵茂稱制定措施時除考慮諮詢結果，亦考慮個別政策對減低煙害成效、公眾接受程度和執行困難等。
被問排隊定義 醫局：排隊者一定知
短期措施包括諮詢無提的禁止排隊時吸煙，首階段涵蓋等候公共交通工具，及排隊進入公營醫療機構、公眾娛樂場所等處所。醫衛局副秘書長李力綱稱，新加坡和北京有類似做法，而不少贊成擴大禁煙區的市民背後理念是不喜歡二手煙，尤其對巴士站排隊吸煙很反感，「無得走，逼住食二手煙」。被問如何定義排隊，他稱排隊是社會熟悉行為，排隊者「一定知道自己在排隊」，若明顯在隊列中則不能以「不知道在排隊」抗辯，強調措施是為改變文化、製造社會氛圍，將循序漸進推行。
公眾諮詢隨機抽樣電話調查中，85%受訪者支持的禁止「火車頭」被列為中期措施。李力綱解釋當局深入研究後發現有操作困難，須再審慎考慮，包括如何定義邊走邊吸煙，「如何移動為之步行？如果步行時停低，執法操作如何做？」他無回應排隊時禁煙是否短期不禁「火車頭」而退而求其次的方案。
禁管有另類煙 另定生效日期
本港前年4月起禁止進口、推廣、製造、售賣或為商業目的而管有另類吸煙產品，政府建議短期擴至禁止管有，另定生效日期。李力綱說過去兩年市民已無法從合法途徑購入電子煙等，現只能用「貨尾」，是時候禁止管有。至於禁止向未成年者提供煙草產品，盧寵茂說現時禁向未成年者賣煙，卻無阻止成人賣煙後交予未成年者，存在矛盾，又稱兒童無自主權，向他們提供損害健康的煙草應是罪行。執法難度方面，盧說與調查虐兒相若，將循由未成年人提供證據舉報的方向研究。
港大護理學院教授陳肇始認為，政府必須訂立全面禁煙時間表，包括處理較難落實的措施，例如禁止向某日期後出生者賣煙。吸煙與健康委員會主席湯修齊支持措施，稱政府將於2026年探討中期措施，同時將完成明年吸煙率調查，建議屆時一併釐定長遠路線圖。他期望盡快落實禁止「火車頭」，並建議明年4月底前全禁另類吸煙產品，並將禁煙區涵蓋學校等範圍外最少10米，及社區會堂、婦女和青少年中心等門外。
邵家輝：禁加味煙恐損選擇權 須考慮本港形象
自由黨邵家輝稱支持控煙，贊同禁止排隊時吸煙和向未成年者提供煙草等，惟對禁加味煙和全禁另類吸煙產品有保留，憂慮損害煙民選擇權，影響旅客和商務客來港意欲，強調落實無煙城市須考慮本港形象。
香港報販協會主席林長富說，加味煙佔整體香煙生意額約半，擔心禁售打擊生意，令傳統報販界出現倒閉潮，但支持落實完稅標籤區別白牌煙。長遠煙草政策關注組召集人盧啟律關注禁止加味煙會加劇私煙，強調避免年輕人吸煙最主要是教育和打擊私煙。