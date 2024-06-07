控煙10短期措施 爭年內交立會明年推 涵禁排隊時吸煙禁加味電子煙 盧寵茂：禁「火車頭」2026後探討

上屆政府前年着手籌備控煙公眾諮詢時提出，擬推全面禁煙時間表及路線圖。政府昨提出10項短期控煙措施，預計2026年後審視成效並探討中期措施，長期措施未提時間表。盧寵茂稱制定措施時除考慮諮詢結果，亦考慮個別政策對減低煙害成效、公眾接受程度和執行困難等。

被問排隊定義 醫局：排隊者一定知

短期措施包括諮詢無提的禁止排隊時吸煙，首階段涵蓋等候公共交通工具，及排隊進入公營醫療機構、公眾娛樂場所等處所。醫衛局副秘書長李力綱稱，新加坡和北京有類似做法，而不少贊成擴大禁煙區的市民背後理念是不喜歡二手煙，尤其對巴士站排隊吸煙很反感，「無得走，逼住食二手煙」。被問如何定義排隊，他稱排隊是社會熟悉行為，排隊者「一定知道自己在排隊」，若明顯在隊列中則不能以「不知道在排隊」抗辯，強調措施是為改變文化、製造社會氛圍，將循序漸進推行。

公眾諮詢隨機抽樣電話調查中，85%受訪者支持的禁止「火車頭」被列為中期措施。李力綱解釋當局深入研究後發現有操作困難，須再審慎考慮，包括如何定義邊走邊吸煙，「如何移動為之步行？如果步行時停低，執法操作如何做？」他無回應排隊時禁煙是否短期不禁「火車頭」而退而求其次的方案。

禁管有另類煙 另定生效日期

本港前年4月起禁止進口、推廣、製造、售賣或為商業目的而管有另類吸煙產品，政府建議短期擴至禁止管有，另定生效日期。李力綱說過去兩年市民已無法從合法途徑購入電子煙等，現只能用「貨尾」，是時候禁止管有。至於禁止向未成年者提供煙草產品，盧寵茂說現時禁向未成年者賣煙，卻無阻止成人賣煙後交予未成年者，存在矛盾，又稱兒童無自主權，向他們提供損害健康的煙草應是罪行。執法難度方面，盧說與調查虐兒相若，將循由未成年人提供證據舉報的方向研究。

港大護理學院教授陳肇始認為，政府必須訂立全面禁煙時間表，包括處理較難落實的措施，例如禁止向某日期後出生者賣煙。吸煙與健康委員會主席湯修齊支持措施，稱政府將於2026年探討中期措施，同時將完成明年吸煙率調查，建議屆時一併釐定長遠路線圖。他期望盡快落實禁止「火車頭」，並建議明年4月底前全禁另類吸煙產品，並將禁煙區涵蓋學校等範圍外最少10米，及社區會堂、婦女和青少年中心等門外。

邵家輝：禁加味煙恐損選擇權 須考慮本港形象

自由黨邵家輝稱支持控煙，贊同禁止排隊時吸煙和向未成年者提供煙草等，惟對禁加味煙和全禁另類吸煙產品有保留，憂慮損害煙民選擇權，影響旅客和商務客來港意欲，強調落實無煙城市須考慮本港形象。

香港報販協會主席林長富說，加味煙佔整體香煙生意額約半，擔心禁售打擊生意，令傳統報販界出現倒閉潮，但支持落實完稅標籤區別白牌煙。長遠煙草政策關注組召集人盧啟律關注禁止加味煙會加劇私煙，強調避免年輕人吸煙最主要是教育和打擊私煙。