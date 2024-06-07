明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

要聞

兩非常任法官辭任 終院：續委合適人選 稱因港政治形勢 郝廉思：續對終院獨立性有信心

【明報專訊】本報得悉，兩名英國最高法院前法官岑耀信（Jonathan Sumption）及郝廉思（Lawrence Collins），突辭任香港終審法院海外非常任法官，是2020年《港區國安法》實施後第四及第五名辭任的海外法官。兩人昨分別證實消息，郝廉思透過事務所解釋，「我辭任終審法院，是因為香港的政治形勢（political situation in Hong Kong）」，但強調續對終院及法官獨立性有「最充分信心」。

終院首席法官張舉能深夜代表自己及3名常任法官發聲明，對兩人辭任表示遺憾，並感謝包括兩人在內的海外非常任法官，多年來對終院工作貢獻良多。張官強調，司法機構致力維護香港的法治及獨立司法制度，也將繼續任命普通法地區合適人選任非常任法官。他說，有信心終院會繼續全面履行香港最高上訴法院的憲制角色，不會因其法院人員變動影響運作。

特首李家超也對兩人辭職表示遺憾，並強調市民依法享有人權和自由，以及法院獨立審案不受干預，兩者均沒有任何改變，唯一不同是國家安全已得到更有效保障。

賀輔明稱今年擬續來港 「年屆90或最後一次」

今次事件令終院海外法官人數由10減至8。部分現任海外法官回覆查詢時稱會繼續留任，目前最資深的英國籍法官賀輔明說，計劃繼續今年稍後來港審訊，但自己已屆90歲，任非常任法官26年，「今年可能是最後一次來港，留待屆時與首席法官（張舉能）討論」。澳洲法官范禮全說會繼續擔任非常任法官，「支持終院法官」。今年任內屆滿的兩名法官麥嘉琳及范理申截稿前未回覆查詢。

終院前首席法官馬道立向本報表示，留意到郝廉思說對終院及法官有信心；他說自己和大部分香港律師均有同樣看法。行會成員兼資深大律師湯家驊對兩名法官辭職感可惜，他認為英國對本港態度日趨負面，料二人或受國內不少政治壓力。湯承認兩名法官此時辭職無可避免使人聯想與《基本法》23條立法及民主派初選案有關，令人對本港法治產生負面印象，須加強解說。他期望能有其他英國法官補上位置，但強調外界對本港法治信心不僅因為法官，亦應着眼法庭裁決。

英國最高法院正副院長韋彥德和賀知義2021年因國安法立法辭任，當時留任的岑耀信在英國《泰晤士報》撰文，稱國安法後有人要求英籍法官辭任，他批評此訴求與司法獨立及法治無關，而是等同要求法官參與政治杯葛，向中國政府施壓。他去年1月曾來港並出席法律年度開啟典禮。英國最高法院不評論兩人辭任。

明報記者

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

相關字詞﹕郝廉思 岑耀信 非常任法官 終審法院

上 / 下一篇新聞