兩非常任法官辭任 終院：續委合適人選 稱因港政治形勢 郝廉思：續對終院獨立性有信心

終院首席法官張舉能深夜代表自己及3名常任法官發聲明，對兩人辭任表示遺憾，並感謝包括兩人在內的海外非常任法官，多年來對終院工作貢獻良多。張官強調，司法機構致力維護香港的法治及獨立司法制度，也將繼續任命普通法地區合適人選任非常任法官。他說，有信心終院會繼續全面履行香港最高上訴法院的憲制角色，不會因其法院人員變動影響運作。

特首李家超也對兩人辭職表示遺憾，並強調市民依法享有人權和自由，以及法院獨立審案不受干預，兩者均沒有任何改變，唯一不同是國家安全已得到更有效保障。

賀輔明稱今年擬續來港 「年屆90或最後一次」

今次事件令終院海外法官人數由10減至8。部分現任海外法官回覆查詢時稱會繼續留任，目前最資深的英國籍法官賀輔明說，計劃繼續今年稍後來港審訊，但自己已屆90歲，任非常任法官26年，「今年可能是最後一次來港，留待屆時與首席法官（張舉能）討論」。澳洲法官范禮全說會繼續擔任非常任法官，「支持終院法官」。今年任內屆滿的兩名法官麥嘉琳及范理申截稿前未回覆查詢。

終院前首席法官馬道立向本報表示，留意到郝廉思說對終院及法官有信心；他說自己和大部分香港律師均有同樣看法。行會成員兼資深大律師湯家驊對兩名法官辭職感可惜，他認為英國對本港態度日趨負面，料二人或受國內不少政治壓力。湯承認兩名法官此時辭職無可避免使人聯想與《基本法》23條立法及民主派初選案有關，令人對本港法治產生負面印象，須加強解說。他期望能有其他英國法官補上位置，但強調外界對本港法治信心不僅因為法官，亦應着眼法庭裁決。

英國最高法院正副院長韋彥德和賀知義2021年因國安法立法辭任，當時留任的岑耀信在英國《泰晤士報》撰文，稱國安法後有人要求英籍法官辭任，他批評此訴求與司法獨立及法治無關，而是等同要求法官參與政治杯葛，向中國政府施壓。他去年1月曾來港並出席法律年度開啟典禮。英國最高法院不評論兩人辭任。

明報記者

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