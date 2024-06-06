斥校委副校任命撼「百年自主基石」 張翔：須尋解決

函師生校友 首認內部紛爭不斷

教育局昨晚回覆，正了解事件，會向特首匯報情况及討論未來如何跟進，不進一步評論。

張翔昨以「港大創高峰 穩基石 再前進」為題撰文，以「QS世界大學排名2025」居第17位創歷史新高為引子，引伸至「發展離不開安定的環境」，首度公開談校政風波。張翔稱港大過去一年內部紛爭不斷，衝擊大學運作，影響未來聲譽和地位，又說對他的「惡意匿名投訴」引發長達半年的調查甫落幕，他上周二（28日）即面對校委會在他毫不知情下提出決議任命幾名暫任副校長。

批校委會違程序 不利穩定影響吸才

張翔稱，《香港大學條例及規程》賦予校長任命暫任高層管理人員的權力，校委會上周任命違反既定程序，背離「良好管治基本原則」，動搖港大百年基石，不利大學和香港的穩定與發展，「更談不上吸引全球人才」。他稱有責任維護百年優良傳統、管理機制和程序，認為必須尋求解決之道，又相信只要攜手努力，一定能為港大和香港再創更多驕人成就。

翻查《港大條例》，列明「校委會可向任何主管人員或教師委予該委員會認為適當的其他權力及職責」，本報昨向港大查詢，校方及張翔是否認同或服從《條例》賦予校委會權力作今次任命。本報早前亦向校方查詢，港大作為公帑資助大學，各副校長薪酬、職責範圍為何，未獲具體回覆。

港大持續陷入校政風波，校委會全員去年底收到匿名投訴，指控張翔不依程序招標選獵頭公司遴選醫學院長等要職、不當處理內地捐款等，校委會今年4月宣布指控「不足以確立」。校委會上周決議通過最新9人副校名單，當中6名暫任副校長，首席副校長王于漸「降職」為暫任副校長（大學拓展），張翔日前稱事前不知情，又質疑校委會主席王沛詩的處理手法。