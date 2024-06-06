有線主盼轉綠聘外勞 營網約者：紅巴更彈性

線主稱疫後營業額200萬跌至數十萬

香港仔至旺角紅巴路線提供通宵服務，線主瀅姐向本報稱如有機會「好想轉綠」。她說，該線1997年開辦至今20多年，一直行走固定路線，疫情前客人多至「排隊要轉彎」，車隊高峰時有30多輛車，一個月營業額逾200萬元。但由於行內不少司機是租車開工自僱，可駕駛不同路線「多勞多得」，經歷新冠疫情3年市民減少夜生活，該線客量大減，流失大批司機。

瀅姐說，該線現只剩10多輛車，生意額每月減至數十萬元，希望藉轉綠扭轉營運模式，司機為正式員工受規管有助管理，盼轉型後可靠加密班次改善服務留住客人。瀅姐估計，現職紅巴司機慣了自由身，轉型後要打工，大部分均不會留職，已有心理準備要請外勞才能轉型，計及強積金等轉型成本至少上百萬，但亦希望「博一博」。

AN Bus：做好乘客溝通 服務不輸綠巴

有正發展網約服務的紅色小巴營辦商則稱不會轉綠。優越智能巴士公司（AN Bus）目前經營荃灣麗城花園至深水埗、佐敦至屯門元朗等路線，創辦人李凱翔稱，公司理念為提供按需求服務，設「可加可減」，司機會先了解車上乘客目的地，如全只往終點，便改為直通車，不經中途站；而路線維持基本班次後提供WhatsApp留位網約服務，只在有客時才再提供班次。李稱，目前4路線只有8輛車及20個司機，以彈性模式營運下，暫可維持收支平衡，但轉綠後因需按時間表營運，無客仍要開車會浪費燃料成本兼「製造污染及塞車」。

李又認為，紅色小巴可跨線調動車輛，令其有優勢發展未來大勢所趨的網約服務，相信紅巴靠提供有效率點對點服務仍有吸引力。他稱，只要紅巴管理得宜，做好與乘客的雙向溝通，一樣可提供綠巴的穩定服務。